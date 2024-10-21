Рижская дума, препятствуя размещению рекламы на русском языке, мешает Рижскому русскому театру Михаила Чехова выполнять делегированные государством задачи, заявила руководитель театра Дана Бйорк в интервью программе TV3 "900 секунд".

По словам Бйорк, это вредное и неэтичное поведение, и театр не исключает судебных разбирательств. Она добавила, что театр связался с Министерством культуры, а Министерству юстиции тоже будет предложено высказать свое мнение.

Руководитель Рижского русского театра им. М.Чехова подчеркнула, что реклама очень важна для работы учреждения. Но при таких действиях Рижской думы у театра нет инструмента обращения ко всей аудитории в городской среде.

Это особенно беспокоит потому, что Министурство культуры дало задачу всем столичным компаниям увеличить собственные доходы для покрытия сокращенного государственного гранта. В случае с театром им.Чехова эта сумма составляет 405 000 евро, или 2% от собственных доходов за 2023 год.

Дана Бйорк подчеркнула, что в 2023 году у театра был рекордный приток зрителей, а также доходы, поскольку большие средства были вложены в рекламу и обращение к обществу.

Директор пояснила, что на сегодня у театра нет визуальной рекламы в городской среде Риги, а 1 августа Рижское самоуправление в последний раз согласовывало размещение рекламы спектаклей. "За этим последовала долгая переписка", - сообщила Бйорк.

Рижское самоуправление также отказалось согласовать название театра на русском языке для сцены в Вецриге. Его планировалось разместить под названием строчными буквами на латышском языке.

"С этого момента мы получаем только ответы, содержание которых - Рижской думе еще надо подумать. А время идет", - заметила Дана Бйорк.

По ее словам, с таким же сообщением по поводу размещения рекламы театра имени Чехова сталкиваются и несколько рекламных агентств.

Бйорк напомнила, что учреждение, которым она руководит, является государственным театром, которому делегирована задача обращаться к русской аудитории и показывать спектакли на русском языке.

"С начала войны (в Украине) наш театр очень активно занимается поддержкой общества", - подчеркнула она, отметив, что должны быть инструменты обращения к русскоязычной аудитории. При этом руководитель театра не скрывает, что диалог по этому вопросу не всегда бывает содержательным и осмысленным.

"Мы своим примером стараемся создать и показать этот уважительный способ общения с людьми, не делая их плохими или хорошими просто по языковому принципу, а исходя из того содержания, которое у тебя в голове, какие мысли ты выражаешь, какие решения ты принимаешь и что делаешь", - пояснила она.

Бйорк также сообщила, что аудитория театра растет с каждым годом.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс призвал внести изменения в нормативные акты, запрещающие использование русского языка в городской среде.

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