На данный момент после рассылки писем Службой государственных доходов (СГД) лицам, у которых была существенная разница между оборотом на банковском счету и задекларированными доходами, около 3000 человек повторно подали годовую декларацию о доходах. Об этом сообщила в четверг в программе Krustpunktā Латвийского радио генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Также еще около 1000 человек уточнили ранее поданные декларации о доходах.

Шмите-Роке отметила, что с конца сентября служба госдоходов разослала около 43 000 писем. Эта рассылка продолжится до конца года.

По словам главы СГД, делать выводы о результатах этих писем пока рано, первые выводы можно будет сделать в конце года или в начале следующего.

23 сентября СГД начала постепенно обращаться к тем людям, у которых, согласно проведённому анализу данных, выявлены значительные несоответствия между их официально задекларированными доходами и информацией об обороте средств на банковских счетах.

После получения писем интерес и отклик граждан были очень высок, поэтому СГД подготовила наиболее часто задаваемые вопросы и дала на них ответы.

Более того, письма с подозрениями на незадекларированные доходы от Службы государственных доходов (СГД), как оказалось, получили не только жители Латвии, но и проживающие за границей латвийцы.

О том, кому и почему разосланы письма от VID, а также о дальнейших действиях, читайте в публикации на порталу Delfi - Пришло "письмо счастья" от VID: что теперь с ним делать и когда начинать волноваться? - здесь.

Письма были отправлены электронно через cистмему EDS, но они также рассылаются по почте на заявленный адрес проживания, если человек не является пользователем EDS.

Эти письма отправляются лицам, у которых в результате анализа данных разница между оборотом банковского счета и задекларированными доходами составляет как минимум 20 000 евро и более.

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