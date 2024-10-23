Нынешней осенью письма с подозрениями на незадекларированные доходы от Службы государственных доходов (СГД, VID), как оказалось, получили не только жители Латвии, но и проживающие за границей латвийцы. Газета Latvijas Avīze выяснила, как на них реагировать, сообщает агентство LETA.

"Призываем вас проверить, задекларировали ли вы в полном объеме все доходы за 2022 и 2023 годы. По информации VID, общая сумма полученных на вaши счета в кредитных организациях денег (оборот кредита) в 2022 и 2023 годах превысила общую сумму задекларированных доходов", - такое сообщение получили некоторые проживающие за рубежом латвийцы в электронной системе декларирования (EDS).

Нерезиденты Латвии - те, кто специально отказался от статуса резидентов в VID, - за редкими исключениями годовую декларацию в Латвии заполнять не должны, так как они отчитываются о доходах налоговой инспекции страны своего проживания и платят налоги там, поясняет Latvijas Avīze.

При этом следует учесть, что переход от резидента к статусу нерезидента в случае налогоплательщика не является обязательным и не происходит автоматически.

Как выяснилось, письмо от VID получил далеко не один латвийский нерезидент, до сих пор пользующийся латвийским банковским счетом, поскольку латвийские банки начали предоставлять службе госдоходов информацию о состоянии счетов латвийских резидентов.

И не у всех банков есть полная информация о клиентах. Может быть так, что уехавший по-прежнему считается резидентом Латвии, хотя давно уже является нерезидентом. Обычно это можно быстро привести в порядок, связавшись с банком и представив доказательства статуса нерезидента.

О том, кому и почему разосланы письма от VID, а также о дальнейших действиях, читайте в публикации на порталу Delfi - Пришло "письмо счастья" от VID: что теперь с ним делать и когда начинать волноваться? - здесь.

"В любом случае игнорировать письмо VID нельзя. Если есть уверенность, что годовую декларацию подавать не надо, самый быстрый способ - позвонить консультантам VID и выяснить, почему получено письмо.

Те, кто согласен подождать одну-две недели, могут не звонить, а письменно ответить на письмо в EDS, объяснив свою ситуацию. Пояснение желательно завершить вопросом: попросить ответить, нужно ли подавать декларацию. Если не задать такой вопрос, ваше объяснение будет лишь принято в VID к сведению", пишет газета.

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