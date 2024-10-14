Служба госдоходов (VID) планирует разослать 70 000 писем тем жителям Латвии, у которых зафиксировано подозрительное движение денег не счетах. Что делать, если вам пришло такое письмо? VID подготовил ответы на самые распространенные вопросы.

Цель рассылки — привлечь внимание людей к возможным рискам неуплаты налогов. Предполагается, что получатели писем проверят поступившие на их счета денежные суммы, задекларируют ранее не декларировавшиеся доходы (если таковые имеются) или объяснят причину, по которой возникла такая разница.

"Призываем всех, кто получил такое письмо, не беспокоиться. Сначала нужно ознакомиться с инструкцией и действовать в соответствии с конкретной ситуацией — предоставить объяснение в свободной форме через электронную систему декларирования (EDS) VID, либо подать годовую декларацию о доходах. И только в особых случаях обращаться за консультацией в VID", — говорится в заявлении налоговой службы. VID собрал часто задаваемые вопросы на своем веб-сайте. Delfi публикует часть ответов в переводе на русский.

1. Вопрос: VID видит, что мой супруг регулярно переводит деньги на мой счет, например, для оплаты коммунальных услуг. Почему я все равно получила это письмо?

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