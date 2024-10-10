Кабинет министров продолжает борьбу с теневой экономикой, которая проявляет себя, в том числе, и в форме выплат "зарплат в конвертах" и большом количестве сделок с наличными. В четверг, 10 октября, правительство приняло решение, что работодатели должны будут информировать Службу госдоходов о выплате зарплат наличными, а ранее Кабинет министров утвердил законопроект, обязующие банки сообщать о всех клиентских взносах наличными через банкоматы, если сумма взноса превышает 750 евро.