В этом году через внешнюю границу в Латвию въехал 17 871 гражданин Украины, как сообщили порталу Delfi в Министерстве внутренних дел (МВД). Большая часть украинских граждан пересекают территорию Латвии с целью транзита. В 2024 году большинство украинских граждан (63%) въезжают через аэропорт "Рига", 27% — из России и 10% — из Беларуси.

Во вторник, 22 октября, Кабинет министров принял к сведению информационный отчет МВД "О текущей ситуации в предоставлении поддержки гражданскому населению Украины", в котором собраны данные о поддержке, оказанной украинским гражданам в 2024 году, а также представлен план дальнейших мер поддержки государственных учреждений.

В сотрудничестве с другими ответственными ведомствами Министерство внутренних дел разработало план поддержки на 2025 год, который в настоящее время проходит межведомственное согласование.

В Регистре физических лиц на данный момент зарегистрировано 46 512 гражданских жителей Украины, которым предоставлен временный статус защиты в Латвии. Из них 61% составляют женщины и 39% — мужчины.

С начала войны украинским гражданам было выдано в общей сложности 67 971 документ, подтверждающий право на проживание.

В 2024 году продолжается как первичная, так и повторная выдача временных видов на жительство украинским гражданам. Количество выданных разрешений на проживание в 2024 году остаётся на умеренном и стабильном уровне.

За первые девять месяцев этого года через внешнюю границу Латвии въехал 17 871 гражданин Украины. По оценке МВД, поток остаётся умеренным и стабильным, однако в летние месяцы наблюдается увеличение числа въездов.

Большая часть украинских граждан пересекают территорию Латвии с целью транзита. В 2024 году большинство украинских граждан (63%) въезжают через аэропорт "Рига", 27% — из России и 10% — из Беларуси.

На поддержку Украины в 2024 году запланировано финансирование в размере 70 миллионов евро.

На 17 сентября 2024 года 9080 украинских граждан имеют активные трудовые отношения. Наиболее распространённые профессии - уборщик, подсобный рабочий, продавец, повар и рабочий цеха. Также значительное количество украинских граждан работает в сфере здравоохранения.

По данным на 2 сентября 2024 года в Государственном агентстве занятости зарегистрировано 29 796 гражданских жителей Украины, из которых 9433 имеют статус безработного.

Кроме того, по состоянию на 2 сентября 2024 года в Государственном агентстве занятости зарегистрировано 16 219 заявлений от граждан Украины на получение пособия по началу трудовой деятельности.

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