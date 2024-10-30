Протяженность сети государственных автодорог составляет почти 20 000 километров, из которых 37% находятся в плохом или очень плохом состоянии, заявил на конференции директор Управления по управлению и обслуживанию дорог компании Latvijas valsts ceļi (LVC) Юрис Деревьянко.

Он отметил, что на этих участках, вероятно, отсутствует система водоотвода, а около 6000 км дорог больше не выполняют функции государственных дорог, поэтому капитальные вложения, - включая восстановление канав, - не планируются.

Деревьянко сообщил, что ежегодно в рамках текущего обслуживания LVC приводит в порядок водоотвод на около 130 км дорог, что обходится примерно в 3,8 миллиона евро.

"Чтобы привести в порядок водоотвод на всей сети государственных автодорог, потребуется около десяти лет и примерно 25 миллионов евро. Затем, для поддержания порядка, ежегодно потребуется около десяти миллионов евро", — указал Деревьянко.

Относительно долговечности дорог он подчеркнул, что необходимо также уделять внимание гравийным автодорогам. Протяженность гравийных дорог в сети государственных дорог составляет 10 204 км, из которых 53%, или 5406 км, находятся в плохом и очень плохом состоянии, 40%, или 4101 км, в удовлетворительном, и лишь 7%, или 697 км, в хорошем и очень хорошем состоянии.

"К сожалению, приходится признать, что в сети государственных автодорог есть участки гравийных дорог, на которых слой гравия не обновлялся с момента их постройки", — отметил представитель LVC.

Для восстановления проезжего слоя гравийных дорог, находящихся в плохом и очень плохом состоянии, потребуется 80 миллионов евро. Чтобы поддерживать гравийные дороги в хорошем состоянии, необходимо ежегодно обновлять примерно 2000 км гравийного покрытия, что обойдется примерно в 30 миллионов евро в год, пояснил Деревьянко.

Он добавил, что обновление проезжего слоя гравийных дорог исключено из текущих работ по обслуживанию, поэтому LVC ремонтирует только просадки и выбоины.

Напомним, в среду LVC организовало конференцию "Ежедневное обслуживание для долговечности дорог" с участием экспертов из Латвии, а также специалистов из Эстонии, Финляндии и Литвы. Конференция по вопросам ежедневного обслуживания дорог в Латвии проводится впервые.

LVC была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Компания управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование сети и организует закупки для государственных нужд. LVC управляет более чем 20 000 километрами государственных автодорог.

Напомним, в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как сохранить качество автодорог на достойном уровне — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать на эти цели.

Также накануне стало известно, что текущий план развития автодорог до 2040 года в Латвии больше неактуален и Министерство сообщения намерено его пересмотреть.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !