В четверг, 31 октября, Сейм утвердил проект решения, предусматривающий отправку на проверку владения государственным языком депутата от оппозиционной "Стабильности" Виктора Пучки. Второго депутата от "Стабильности", заподозренного в недостаточном владении госязыком, Ефимия Клементьева на такую проверку парламент решил не отправлять. Таким образом Сейм впервые в своей истории начал процедуру проверки уровня владения госязыком парламентария, которая может завершиться аннулированием депутатского мандата.

На заседание Сейма были подана два альтернативных проекта решения, касающихся судьбы депутатов, которых заподозрили в недостаточном владении госязыком.

Первый проект решения, поданный коалиционным "Новым Единством", предусматривал отправку на проверку только депутата Ефимия Клементьева. Этот законопроект был отвергнут - "за" проголосовали только 33 депутата от "Нового Единства" и оппозиционного Нацобъединения. Накануне ответственная комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям на закрытом заседании также отклонила этот проект решения - "за" проголосовали 5 депутатов, 2 были против, 4 воздержались. Об этом сообщил глава ответственной комиссии Юрис Вуцанс (Союз "зеленых" и крестьян), не пояснив, какими были аргументы "за" и "против", озвученные на закрытом заседании.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех депутатов, которые меня поддержали. И сказать, что я хочу продолжать свою работу и улучшать свои знания латышского языка. Надеюсь, что вы меня понимаете", - сказал с трибуны Сейма на латышском языке сам Ефимий Клементьев.

Второй проект решения, поданный депутатами оппозиционных Нацобъединения и "Объединенного списка" и тремя депутатами от коалиционных "Прогрессивных", предусматривал, как следовало из названия документа, что проверку предстоит пройти обоим депутатам - и Ефимию Клементьеву, и Виктору Пучке. Однако, поскольку Сейм за минуту до этого проголосовал против отправки Клементьев на проверку, то с юридической точки зрения проект решения будет относиться только к Виктору Пучке, сообщил с трибуны Юрис Вуцанс.

За этот проект решения в первом чтении проголосовало конституционное большинство - 67 депутатов, против были только депутаты самой "Стабильности", независимый депутат Виктория Плешкане и депутат от "Латвии на первом месте" Марис Йенцитис, воздержались двое - Юрис Яковинс от Союза "зеленых" и крестьян и Эдмундс Зивтиньш от "Латвии на первом месте". Предпочли не участвовать в голосовании 11 депутатов - от СЗК, "Латвии на первом месте", "Объединенного списка", депутат от "Прогрессивных" Скайдрите Абрама, независимый депутат Олег Буров.

"Парламент Латвии! Я благодарю комиссию за проделанную работу и оценку. Прошу прощения, я немного волнуюсь. Независимо от результата голосования, Латвия — мой дом, Латгалия — моя земля. Благодарю каждого из вас. Независимо от принятого решения, Латвия — моя родина. Боже, храни Латвию!", - сказал по-латышски с трибуны Виктор Пучка.

Чем отличается ситуация Клементьева и Пучки?

Известно, что депутат Сейма Ефимий Клементьев сначала игнорировал приглашения сходить на проверку владения госязыком, но потом все-таки сходил - и экзамен не сдал. 14 августа 2024 года вступило в силу решение об административном штрафе за несоответствующее использование госязыка для выполнения профессиональных и должностных обязанностей в отношении Ефимия Клементьева.

Его коллега Виктор Пучка дважды проигнорировал приглашения на проверку, за что получил административное наказание. Решение о штрафе Пучка якобы оспаривает. Однако, по информации Латвийского телевидения от 29 октября этого года, Виктор Пучка недавно явился в Центр государственного языка на проверку, экзамен не сдал и также получит административное наказание за несоответствующее использование госязыка для выполнения профессиональных и должностных обязанностей.

Депутатов Сейма проверяют на достаточно высокий уровень владения госязыком - С2, подтвердил агентству LETA глава Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Юрис Вуцанс.

Что дальше? Может ли депутат лишиться мандата за незнание госязыка?

2-я часть 18-й статьи Регламента работы Сейма гласит, что депутат может быть решением Сейма лишен мандата, если "он не владеет государственным языком в объеме, необходимом для исполнения профессиональных обязанностей".

В Регламенте Сейма сказано, что если не менее 20 депутатов сомневаются в том, что какой-либо их коллега не владеет государственным языком на уровне, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, они имеют право подать проект решения о направлении данного депутата на проверку знания государственного языка. Это уже произошло, проект решения в первом чтении сегодня, 31 октября, утвердил Сейм.

Поскольку Сейм дал добро на экзаменацию Виктора Пучки, то ему придется пройти проверку в Государственном центре содержания образования не позднее, чем через пять месяцев после принятия решения. За этот период проверку можно пройти не более двух раз. Не менее десяти депутатов могут подать проект решения о продлении срока проверки владения государственным языком, говорится в Регламенте Сейма.

Также в Регламенте Сейма сказано, что если Сейм принял решение об отправке депутата на проверку знания госязыка и в ходе проверки выяснится, что его знания не соответствуют установленному нормативными актами уровню, или депутат не явился на проверку в установленный срок, Комиссия по мандатам, этике в течение 15 дней должна подать Сейму проект решения об исключении депутата из состава парламента. Окончательное решение принимает Сейм.

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