Двое депутатов Сейма от оппозиционной партии "Стабильности" - Ефимий Клементьев и Виктор Пучка - могут лишиться мандатов, если им не удастся доказать, что они владеют языком на достаточном уровне. Соответствующий юридический механизм парламент готовится запустить впервые в истории. Правда, процесс это, возможно, не быстрый.

Прогулы экзаменов или "языковые экзекуции"?

Эпопея с попыткой выяснить, насколько хорошо владеют латышским языком Клементьев и Пучка, длится уже давно. К Ефимию Клементьеву был применен административный штраф за несоответствующее использование госязыка для выполнения профессиональных и должностных обязанностей (решение вступило в силу 14 августа 2024 года). Сначала Клементьев проигнорировал приглашение на проверку, потом все-таки явился, но знание языка было признано недостаточным. Виктор Пучка продолжает игнорировать приглашения на проверку - он не явился уже дважды. Решение об административном наказании за прогул депутат оспаривает.

Лидер "Стабильности" Алексей Росликов распространил по поводу "языковых злоключений" своих коллег заявление. По его словам, речь идет о гонениях на русскоязычную оппозицию, а не о владении госязыком.

"Мы вообще против языковых проверок жителей Латвии, какую бы должность они не занимали! Это наша принципиальная позиция: негоже в демократическом государстве устраивать языковые экзекуции! Мы, разумеется, будем своих товарищей по партии защищать, как мы защищали от языковых проверок других специалистов на их рабочих местах, как защищали стариков с российским паспортом, которым за несдачу экзамена даже грозило выдворение!", - заявил Росликов.

Сторонники отправки Клементьева и Пучки на проверку задаются вопросом: как депутаты могут полноценно участвовать в деятельности Сейма, если вся работа в парламенте ведется на латышском языке? Оба парламентария, как и все депутаты Сейма, вступая в должности, торжественно обещали с трибуны укреплять "латышский язык как единственный государственный язык".

"Конкурирующие" проекты решений

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