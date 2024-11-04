4 ноября в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова пройдет публичное обсуждение актуальной темы: как разные сомнительные личности умудряются своими сомнительными теориями и манипуляциями подчинять себе множество других людей. Тему задала премьера спектакля Сергея Голомазова "Тартюф" по пьесе Мольера. Кто они — тартюфы нашего времени? Как их вычислить и нейтрализовать? Портал Delfi предлагает следить за обсуждением в прямом эфире или в записи.

"Мы живем в мире, где отличить реальное от вымышленного стало не то что очень трудно, а практически невозможно", - признает режиссер Сергей Голомазов.

Стала ли эпоха дигитализации, искусственного интеллекта и интернет-троллей фактором риска, который породил новые методы социального обольщения? Или же общий рост уровня образованности общества способен выровнять ситуацию за счет противодействующей силы критического мышления?

Сегодня искажение объективной реальности и манипуляция общественным мнением стали не только политическим инструментом в предвыборных кампаниях, но и созданным параллельной реальностью спусковым механизмом для начала полномасштабных военных действий России в Украине, что в пространстве западной цивилизации казалось непостижимым. Пропаганда, теории заговора, исключение отдельных групп из общества вперемешку с осознанным, культивируемым недоверием к демократическим ценностям – государственным институтам и массмедиа.

Все вышеперечисленные процессы и события – это механизмы сегодняшних тартюфов, которые попытаются разгадать участники шестой дискуссии на платформе Театра Чехова "Без точки над i": исследователь инфлюенсеров и преподаватель Рижского университета имени Страдиня Денис Шевелёв, социолог Иева Строде, журналист-исследователь Эвита Пуриня, профессор Занда Рубене, руководитель института внешней политики Карлис Буковскис.

Дискуссия "Механизмы социального обольщения" пройдет в Театре Чехова 4 ноября, в 19:00. Ее проведет журналистка Ольга Драгилева. Следите за прямой трансляцией.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

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