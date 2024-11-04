"Каким образом человек или сообщество становятся падкими до всякого рода сомнительных личностей — с сомнительными идеями, сомнительной психологией, сомнительными человеческими качествами: как происходит "заражение" такими людьми — вот что рассматривается в спектакле", - представляет свежую премьеру Рижского русского театра им. М. Чехова режиссер Сергей Голомазов.

Проверенная классика, зрелищно и массово, богато и блестяще, с песнями и танцами, с красавчиком и йогом Максимом Буселом в главной роли, умудренным опытом Яковом Рафальсоном с главным монологом и ультрапрофессиональной Вероникой Плотниковой в центре главной драмы. И чтобы от души похохотать над главной характерной героиней от Екатерины Фроловой и умилиться от главной романтической — от Юлии Бернгардт. А Татьяна Лукашенкова, чтобы, как на духу, резала главную и неприглядную правду-матку…

Fоtо: Vadims Kožins

Такие флеш-рояли неизменно раскладывает на сцене руководитель по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергей Голомазов, который в 2018 году переехал в Ригу из Москвы, и за 6 лет работы его послужной список в Театре Чехова занимает в программке добрую треть странички. "Тартюф" - не исключение. Билеты проданы уже на конец января.

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