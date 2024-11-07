Зимой защита конструкций международных станций Rail Baltica на Центральном вокзале и в Рижском аэропорту обойдутся в 420 тысяч евро, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Эрик Дилевс.

300 000 евро предназначены для Рижского центрального вокзала и 120 000 евро - для Рижского аэропорта. Дилевс сообщил, что EDzL получила разрешение на выделение средств на подготовку строений к зиме.

"Это не консервация, а защита конструкций на зиму. Я надеюсь, что правительство примет правильные решения, что работы в аэропорту Риги и на Рижском центральном вокзале должны продолжаться, но мы не можем предсказать, в какой момент финансирование Европейского Союза (ЕС) будет перераспределено. Поэтому, зная о рисках, связанных с замерзанием воды зимой, мы обрабатываем готовые бетонные конструкции гидроизоляционными и антикоррозионными средствами", — отметил Дилев.

Напомним, что судьба международных станций Rail Baltica остается туманной. Приоритетом при строительстве Rail Baltica, по мнению главного спонсора проекта - Европейского союза - является основная трасса, даже без "петли" в Ригу. Латвия, в свою очередь, фактически не приступила по-настоящему к строительству основной трассы, которая по территории нашей страны должна связать Литву и Эстонию. Вместо этого в последние годы Латвия возводила международные станции на Центральном вокзале и в аэропорту. Теперь неясно, будет ли соединение Риги с основной трассой.

Министерство сообщения в своем докладе предлагат соединить Центральный вокзал с аэропортом старой "широкой" колеей. Сейчас Рижский Центральной вокзал соединен железнодорожной веткой юрмальского направления со станцией "Иманта", далее планируется проложить рельсы до аэропорта.

Также расссматривается возможность обеспечить одно соединение основной трассы с Ригой. Либо соединить Центральный вокзал, что обойдется в более чем 600 млн евро, либо аэропорт, что дороже - около 900 млн евро. Вероятно, рассчитывать на выделение европейских средств именно на эти работы - не приходится: расматривается возможность реализации модели публично-частного партнерства, то есть, привлечь частные инвестиции.

В то же время конструкции как минимум на Центральном вокзале уже обрели очертания, работы выполнены на немалую часть. И раз уж здание и перроны почти построены, то перед государством - вне зависимости от хода реализации проекта Rail Baltica - стоит вопрос о том, как эти объекты использовать, не дав им разрушиться.

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