Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы строительства первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро для покрытия недостающей суммы. Об этом в передаче "Что происходит в Латвии?" (Kas notiek Latvijā?) советник премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM.lv.

"Я думаю, что мы не можем взять в долг больше 1 миллиарда", - сказал советник главы правительства, когда его попросили уточнить, сколько придется взять в долг на первый этап Rail Baltica.

Дискуссии об использовании гарантированного государством кредита для дальнейшего финансирования строительства Rail Baltica велись еще 24 сентября на Тематическом комитете по реализации проекта Rail Baltica, где обсуждалась стратегия финансирования проекта.

По оценкам Министерства сообщения, на данный момент для реализации первого этапа не хватает около 4 миллиардов евро. Это подтвердил министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"): "Это от трех до четырех [миллиардов] – в зависимости от конкретного сценария."

Выделенное ЕС финансирование вместе с национальным софинансированием составляет чуть более 1,4 миллиарда евро. Министерство сообщения предложило перераспределить еще почти 340 миллионов евро из средств других фондов ЕС. Однако уже сейчас ясно, что денег, доступных в 2026-2028 годах, вряд ли хватит для продолжения строительства.

"У нас уже есть 1,4 миллиарда, возможно, столько же, то есть в общей сложности 2,8 - это фонд Connecting Europe Facility. Плюс у нас есть полмиллиарда, которые мы сейчас перераспределяем из европейских фондов. Оставшийся один миллиард или около того - это то, что нам нужно будет [получить] либо через один, либо через другой вариант заимствования", - признал Далдерис.

По его оценкам, имеющихся на данный момент денег может хватить на строительство железнодорожной линии примерно до Мисы, но в следующем периоде планирвания фондов ЕС Латви может хотя бы теоретически надеяться на финансирование этапа железной дороги до Вангажи. В свою очередь, кредит может быть использован для финансирования строительных работ от Вангажи до границы с Эстонией.

На вопрос о том, означает ли это, что Rail Baltica на первом этапе обойдется латвийским налогоплательщикам на миллиард евро больше, чем было заявлено ранее, когда в риторике политиков подчеркивалось, что 85% расходов покроет ЕС, Далдерис ответил: "Мы должны осознавать, что нам нужно нести свою долю в этом проекте, мы не можем надеяться, что все налогоплательщики ЕС будут ее платить за нас".

Предложенный Министерством сообщения сценарий проекта Rail Baltica может быть рассмотрен правительством на следующей неделе.

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