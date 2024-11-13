Министерство финансов не согласилось с предложенным Министерством сообщения сценарием реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, выдвинув более 20 возражений, говорится в информации на Портале правовых актов.

Минфин отмечает, что в информационном отчете Минсообщения и проекте протокольного решения правительства представлена информация о развитии инфраструктуры проекта и ожидаемых затратах на ее содержание, в то время как не представлена информация о том, будут ли и каковы ожидаемые экономические выгоды от использования созданной инфраструктуры и кто будет обеспечивать содержание и управление созданной инфраструктурой.

Минфин также просит, чтобы в отношении расходов на первый этап проекта "Rail Baltica" к информационному отчету была приложена подробная таблица по годам, поясняющая, какие статьи расходов и их суммы включает каждая из приоритетных мер проекта Rail Baltica, а также для каждой статьи должно быть указано доступное финансирование, его размер, необходимое финансирование и предложения по его обеспечению.

Минфин обращает внимание на то, что в настоящее время в информационном отчете указаны расходы на основную линию в размере 4,549 миллиарда евро, а на региональные станции, пункты обслуживания инфраструктуры, центры управления движением и подъездные пути - 133 миллиона евро, в то время как в постановлении Кабинета министров от 11июня 2024 года расходы на основную линию составляли 4,302 млрд евро, а на региональные станции, пункты технического обслуживания инфраструктуры и центры управления движением - 83 млн евро. Минфин просит дать разъяснения по этому поводу.

Минфин также возражает против того, что его роль в планировании, обеспечении и согласовании финансовых потоков проекта с процессами государственного бюджета является критически важной, как указано в информационном отчете. Минфин подчеркивает, что его роль как ведущего государственного органа в финансовом секторе не предполагает лидерства в поиске решений для финансирования проектов, курируемых отраслевыми министерствами; соответственно, реализация и обеспечение ресурсами проекта в транспортном секторе - это вопрос ответственности Минсообщения, хотя и в сотрудничестве с Минфином.

Также Минфин отмечает, что неясно, как будет финансироваться строительство основной линии проекта Rail Baltica, чтобы обеспечить сообщение от границы Литвы до границы Эстонии, что является первым приоритетом в реализации проекта. Соответственно, Минфин считает, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов и неясных возможностей их привлечения недопустимо включать в объем первого этапа проекта строительство железнодорожной линии 1435 миллиметров для соединения одной международной станции (Миса - станция в аэропорту "Рига" или Упеслеяс - центральный железнодорожный вокзал), особенно если Кабинет министров принял решение об интеграции железнодорожной станции аэропорт "Рига" в существующую железнодорожную сеть.

С информационным отчетом Минсообщения не согласилась и организация Rīgas metropole, которая хочет, чтобы участок Упеслеяс - Рижский центральный вокзал развивался в приоритетном порядке.

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