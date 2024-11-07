Rail Baltica pamatlīnijas būvniecību svinīgais atklāšanas pasākums
Fоtо: LETA

Приостановка железнодорожного проекта Rail Baltica не является оправданной, но правительство Латвии должно активнее принимать решения, заявила в четверг, 7 ноября, координатор транспортной сети Северное море – Балтийское море (TEN-T) от Европейской Комиссии Катрин Траутманн на заседании парламентской следственной комиссии Сейма.

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