Идее объединить в общую систему столичные трамваи, троллейбусы и автобусы, находящиеся в ведении муниципального предприятия "Rīgas satiksme" и электрички, принадлежащие госпредприятию "Pasažieru vilciens" - много лет. Но до сих пор столице и государству не удавалось дойти в переговорах до создания единого билета, что было бы удобно пассажирам. Но, кажется, наконец-то лед тронулся: вскоре стартует пилотный проект такого единого билета, рассказал в интервью агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение).
Вице-мэр Риги сообщил также, что такие билеты будут доступны в электронных системах, таких как Mobilly.
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