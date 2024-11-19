Идее объединить в общую систему столичные трамваи, троллейбусы и автобусы, находящиеся в ведении муниципального предприятия "Rīgas satiksme" и электрички, принадлежащие госпредприятию "Pasažieru vilciens" - много лет. Но до сих пор столице и государству не удавалось дойти в переговорах до создания единого билета, что было бы удобно пассажирам. Но, кажется, наконец-то лед тронулся: вскоре стартует пилотный проект такого единого билета, рассказал в интервью агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение).