Уровень террористической угрозы в Латвии по-прежнему остается низким, но это не означает, что можно ничего не предпринимать, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс на пресс-конференции, посвященной проекту повышения эффективности антитеррористических мероприятий.

Он отметил, что в Латвии пока не было ситуаций, когда необходимо было задерживать террористов, но рядом, в Украине, идет война, и нужно быть готовыми к тому, что Россия может совершать диверсии и акты саботажа, поэтому органы безопасности, в том числе полиция, готовы реагировать, чтобы вовремя идентифицировать и предотвратить угрозы.

Начальник Госполиции отметил, что проект повышения эффективности антитеррористических мероприятий даст возможность построить объекты, где сотрудники правоохранительных органов смогут отрабатывать навыки выявления и предотвращения различных угроз.

Общая стоимость проекта составляет около 10,5 млн евро, и большую часть средств предоставит фонд внутренней безопасности Европейского союза. В результате реализации проекта планируется улучшить техническое оснащение и инфраструктуру.

Как сообщалось, проект реализуется с целью повышения эффективности антитеррористической деятельности Госполиции, развития потенциала мобильного реагирования и расследования путем проведения анализа и улучшения обучения, обеспечения современных условий для теоретического и практического обучения, а также применения инновационных методов обучения и оборудования.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !