В Конституционном суде возбуждено дело об использовании языков национальных меньшинств в общественных масс-медиа Латвии, сообщает портал LSM+. Инициаторы рассмотрения - депутаты от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" - просят суд проверить, соответствует ли норма Закона "Об общественных электронных СМИ и их управлении", позволяющая общественным СМИ вещать на языках нацменьшинств, преамбуле и 4-й статье Сатверсме.

Седьмая часть 3-й статьи Закона "Об общественных электронных СМИ и их управлении" гласит:

"Общественные электронные СМИ создают программы, их фрагменты и другие услуги на языках нацменьшинств, чтобы способствовать чувству принадлежности к Латвии у всех ее жителей, общественной интеграции в Латвии как национальном государстве и более глубокому пониманию общественных, социальных и культурных процессов".

В свою очередь, в поправках к этому закону от 18 января 2024 года и новой редакции четвертой части 8-й статьи закона указано: "Если общественные СМИ Латвии выпускают несколько программ, то одна радио- и одна телепрограмма или часть эфирного времени одной радио- и одной телепрограммы может быть отведена программам на иностранных языках, в том числе на кинофильмы или театральные постановки с субтитрами на национальном языке в это эфирное время". Эта норма вступит в силу 1 января 2025 года.

В преамбуле к Сатверсме, внесенной в основной закон страны с подачи теперь уже бывшего президент Латвии Эгила Левитса, говорится, что Латвийское государство было провозглашено, "чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры в веках (полный текст преамбулы и Сатверсме - здесь). 4-я статья Сатверсме гласит, что государственный язык Латвии - латышский.

История подачи иска

Иск депутатов Сейма от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" в Конституционный суд стал реакцией на заявление от 11 октября этого года Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), возглавляемого Иваром Аболиньшем. Вот что написал в этот день Ивар Аболиньш в сети "X" (ранее Twitter):

"NEPLP направил высшим государственным должностным лицам и председателям фракций Сейма письмо с анализом возможного несоответствия Сатверсме двух норм Закона "О общественных электронных масс-медиа и их управлении"

В Латвии обязанность общественных медиа создавать контент на языках национальных меньшинств (которая на практике в основном касается одного языка — русского) не может быть закреплена в качестве обязательного требования законом.

Просим должностных лиц действовать в рамках своей компетенции и рассмотреть возможность изменения закона или обращения в Конституционный суд".

Депутаты Сейма от Нацобъединения и "Объединенного списка" утверждают, что как общественные медиа, так и надзорный орган — Совет по общественным электронным медиа (SEPLP) — трактуют положения седьмой части 3-й статьи и четвертой части 8-й статьи закона как нормы, которые не просто допускают, но и обязывают общественные СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств, что, по их мнению, обосновывает чрезмерное присутствие контента на русском языке в общественных СМИ.

По мнению оппозиции, Латвия обязана защищать ценности, закрепленные в Сатверсме, и укреплять использование латышского языка, как единственного государственного. А действующее регулирование, обязывающее общественные СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств, приводит к тому, что общественные электронные СМИ не только значительную часть ресурсов направляют на создание и распространение контента на иностранных языках, но и подрывают статус латышского языка как единственного государственного, что полностью противоречит положениям Сатверсме Латвии, считают Нацобъединение и "Объединенный список". Политические силы призывает устранить это несоответствие Сатверсме.

Со своей стороны, Совет по электронным общественным СМИ (SEPLP) указывал, что предусмотренный новой Концепцией национальной безопасности полный переход общественных СМИ на латышский язык и языки Евросоюза на деле невозможно исполнить. Буквальное следование норме вызывает риск нарушения Сатверсме. Статья 114-я основного закона Латвии гарантирует национальным меньшинствам право сохранять и развивать свой язык, этнические и культурные особенности.

Конституционный суд предложил Сейму до 27 января 2025 года представить суду ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела — 26 апреля 2025 года. Суд Сатверсме примет решение о способе и дате рассмотрения дела после его подготовки.

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