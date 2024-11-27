Вопрос о норме Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), которая предусматривает, что полис OCTA в будущем будет обязательным для всех транспортных средств, если их регистрация временно не приостановлена, должен быть оценен и при необходимости следует найти решения.

Руководитель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис подчеркнул, что этот вопрос следует оценить и в него нужно углубиться.

Рокпелнис отметил, что если проблема действительно существует в том виде, в котором она сейчас выражается в публичном пространстве, то закон должен быть пересмотрен.

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс сообщил агентству LETA, что ответственное министерство - Министерство сообщения - должно подробно разъяснить этот вопрос и предотвратить интерпретации, если такие есть.

"Общество должно понимать, на что распространяются принятые нормы", - сказал Юревицс.

По его словам, на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться в Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. "Нужно понимать, кроется ли проблема в интерпритации или в самой законодательной норме", - подчеркнул Юревицс, добавив, что если виновата норма закона, ее придется менять.

В то же время, учитывая, что все депутаты Сейма проголосовали за законопроект, и чтобы ускорить решение вопроса, в четверг, 28 ноября, на парламентском заседании планируется поддержать просьбу нескольких оппозиционных политических сил о внесении поправок в закон об OCTA, отменив принятые изменения.

Юревицс пояснил, что это "не вопрос позиции или оппозиции", который послужил причиной, чтобы подготовленный оппозицией законопроект передали на рассмотрение комиссии.

Глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также отметил, что этот вопрос необходимо рассмотреть.

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