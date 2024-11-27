Комиссия Сейма по народному хозяйству в срочном порядке пересмотрит возмутившие людей поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA). Они предусматривают, что полис OCTA теперь будет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не была временно приостановлена.