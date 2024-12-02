За последнюю неделю на Латвийское радио были совершены преднамеренные и массовые нападки, дискредитирующие журналистов программы Латвийского радио 4 (LR4) и ставящие под сомнение соответствие выпускаемого контента редакционным стандартам общественных СМИ, сообщает Латвийское радио.

СМИ подчеркивает, что нападения на журналистов по признаку национальности или гражданства недопустимы.

Ажиотаж начался после того, как в рамках программы "Открытый разговор" вышел цикл передач "Недоговорили", посвященный 30-летию принятия Закона о гражданстве. Как отмечает радио, этот закон стал одним из краеугольных камней правового государства, который за эти годы породил множество ожиданий, разногласий и противоречивых оценок процессов интеграции. Радио поясняет, что цель цикла - сделать шаг в сторону сплочения общества и обсудить с профессиональными экспертами, особенно с теми, кто принимал решения в 1990-е годы, темы и вопросы, вызывающие разногласия между латышами и представителямии нацменьшинств даже спустя 30 лет. Среди гостей передачи были бывший президент Латвии Эгилс Левитс, бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис, бывший министр культуры Сармите Элерте и другие люди.

Радио поясняет, что бурю негодования вызвало видео на платформе YouTube и публикации в социальных сетях, в которых блогер Никита Климентьев говорит: "Латышский язык - не язык! Об этом нам рассказывает журналистка Латвийского радио Князева". Радио отмечает, что, манипулируя отрывком из передачи, автор пытался представить его как мнение журналиста, в то время как на самом деле он читал вопрос, присланный слушателем передачи, и вместе с гостями программы искал ответы - что делать с такими мнениями, которые все еще существуют в обществе, осмысленным образом.

По мнению Латвийского радио, эти нападки свидетельствуют о преднамеренной и целенаправленной попытке повлиять на способность LR4 и Латвийского радио в целом производить разносторонний и актуальный для общества контент, поскольку они затрагивают не только само СМИ, но и возможность создавать передачи, приглашая гостей в эфир. "Это действия, которые раскалывают латвийское общество и подрывают его доверие к общественным СМИ", - подчеркивает радиостанция.

Латвийское радио отмечает, что в своей деятельности руководствуется законом "Об общественных электронных СМИ и управлении ими", который предусматривает производство контента на языках нацменьшинств, лицензией на вещание LR4, выданной Национальным советом электронных СМИ, и утвержденным Советом общественных электронных СМИ планом Общественной заказа на 2024 год.

"Во многих европейских странах общественные СМИ практикуют производство контента на языках нацменьшинств, чтобы - как это сформулировано и в нашем законе - способствовать принадлежности всех жителей к стране и более глубокому пониманию социальных, общественных и культурных процессов", - подчеркивает Латвийское радио.

Содержание каждого канала Латвийского радио регулируется редакционными правилами общественных СМИ и Кодексом поведения и этики Латвийского радио, а также многими другими внешними и внутренними законами и правилами, которые обязательны для всех создателей контента, подчеркивает радио.

Как отмечает СМИ, весь контент Латвийского радио, включая LR4, регулярно оценивается. Контент Латвийского радио, в том числе тематический цикл "Недоговорили" в программе "Открытый разговор", соответствует редакционным правилам общественных СМИ и не содержит тенденциозной или очерняющей информации о латышском языке, который является единственным государственным языком в Латвии, сообщает радио.

Латвийское радио также подчеркивает, что нападки, нацеленные на конкетную национальность или гражданство, неприемлемы. Ни национальность, ни гражданство не являются гарантией лояльности и подтверждения ценностей Латвийского радио или Латвийского государства. "Информация о гражданстве сама по себе не приводит к объективным выводам", - отмечает Латвийское радио.

Латвийское радио приняло и реализует кадровую политику, соответствующую требованиям латвийского законодательства, отмечает СМИ. "Латвийское радио ответственно и системно подходит к анализу и управлению рисками, включая сотрудничество с компетентными учреждениями в случае необходимости", - подчеркивает СМИ. Радио сообщает, что в настоящее время не располагают информацией, которая заставила бы их пересмотреть свое сотрудничество с кем-либо из журналистов.

Latvijas Radio призывает вести уважительную дискуссию в публичном пространстве и вникать в содержание, а не "следовать тенденциозным кликбейтным заголовкам".

Чтобы каждый мог убедиться в правдивости заявления, радио сообщает, что на канале LR4 в YouTube доступна полная запись выпуска программы "Открытый разговор", вызвавшей нападки, с субтитрами на латышском языке.

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