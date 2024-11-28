На этой неделе Национальное объединение предприняло две попытки вмешаться в работу общественных СМИ. Первую инициативу – запретить привлекать к работе журналистов, имеющих российское или белорусское гражданство – Сейм сегодня большинством голосов отклонил. Вторая, оспаривающая использование языков нацменьшинств, была принята к рассмотрению Конституционного суда. Delfi коротко объясняет, какие есть сценарии развития событий и какова вероятность, что Латвийскому радио-4 (ЛР-4) и нелатышским версиям портала LSM придется уже в следующем году прекратить свою деятельность.

Что случилось? По обращению депутатов от "Национального объединения" и "Объединенного списка" в Конституционном суде начато дело об использовании языков нацменьшинств в общественных масс-медиа Латвии. Оспаривается соответствие такой практики преамбуле и 4-й статье Конституции. По сути, суду придется ответить на два главных вопроса: является ли в понимании закона производство контента на языках нацменьшинств для общественных СМИ обязанностью или правом, и если это является обязанностью, то не нарушает ли она нормы Конституции. Под контентом понимаются радиопрограммы, телепрограммы, а также "другие услуги". Портал LSM помимо латышской версии сейчас имеет сайты на русском, английском, украинском, белорусском и польском языке.

Почему это важно? Это далеко не первая попытка латвийских политиков сократить присутствие русского языка в медиа-пространстве. В сентябре 2023 года Сейм утвердил Концепцию национальной безопасности, согласно которой общественные СМИ должны прекратить вещание на русском с 1 января 2026 года.

Журналисты и гости русскоязычного вещания регулярно становятся объектами травли в соцсетях со стороны "борцов с русификацией Латвии" (последней жертвой атак хейтеров стала журналистка ЛР-4 Ольга Князева, которой даже пришлось обратиться за защитой в полицию ).

Мнение, что предусмотренная законом обязанность общественных СМИ оплачивать нелатышский контент противоречит Конституции, ранее выразил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). А его председатель Ивар Аболиньш обратился к высшим должностным лицам Латвии с призывом использовать заключение ведомства для подачи иска в КС.

Что дальше?

Есть фактически три сценария, как могут развиваться события:

Суд посчитает, что вещание на языках нацменьшинств – это обязанность СМИ, и она не противоречит Конституции (это значит, что русскоязычное вещание может продолжать свою работу, но Сейм все равно имеет право его разрешать или ограничивать через изменения Закона об общественных СМИ). Суд посчитает: вещание на языках нацменьшинств – это только возможность, но она не противоречит Конституции (тогда решение будет оставаться за Советом общественных СМИ и их готовностью сопротивляться давлению со стороны политиков и активистов соцсетей). Суд решит: вещание на языках нацменьшинств в общественных СМИ противоречит Конституции. Ликвидировать нарушение можно двумя способами – изменить Конституцию (но для этого требуется политическая воля и конституционное большинство парламента) или закрыть вещание на языках нацменьшинств.

Срок подготовки дела — 26 апреля 2025 года, после чего суд объявит условия его рассмотрения в устном или письменном процессе. В целом, вердикт суда может стать известен к осени следующего года.

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