Грузия приостанавливает переговоры по вопросу присоединения к Евросоюзу до 2028 года, заявил премьер-министр страны Иракли Кобахидзе. Об этом пишет Paper Kartuli.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года", — сказал Кобахидзе. Он пояснил, что за четыре года экономика страны сможет лучше подготовиться к полноценному началу переговоров.

По словам главы грузинского правительства, обсуждение этой темы стало "инструментом для давления и раскола общества". Кобахидзе считает, что ранее таким же образом использовался вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", — заявил он.

Премьер-министр страны заверил, что Тбилиси также откажется от получения любых грантов, предоставляемых Брюсселем.

Кобахидзе сделал свое заявление вскоре после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом провести в Грузии новые парламентские выборы. По официальным данным, на голосовании в октябре 54% избирателей поддержали правящую партию "Грузинская мечта". Прозападная оппозиция отказалась признавать результаты выборов и участвовать в работе нового парламента.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский еще в июле заявил, что Евросоюз фактически заморозил процесс присоединения страны к блоку. Дипломат сослался на принятие грузинским парламентом закона об "иноагентах", который вызвал многотысячные акции протеста.

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