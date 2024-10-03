Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал пакет законов, направленных против ЛГБТ+. Об этом сообщает Paper Kartuli со ссылкой на пост политика в Facebook.

В своем заявлении Папуашвили отметил, что законопроект "основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях", а также "защищает права всех граждан, в том числе свободу выражения мнений, не нарушая прав других людей, что является самой сущностью и идеей истинной демократии".

Накануне президент страны Саломе Зурабишвили отказалась подписать новый закон, но не наложила вето на документ. Согласно местному законодательству, в таком случае законопроект возвращается в парламент. Спикер может подписать его вместо президента в течение пяти дней, после чего закон публикуют в официальных изданиях и он вступает в силу.

Пакет документов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из 19 законопроектов. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла их на рассмотрение в парламент весной, а в середине сентября новые законы были приняты в окончательном третьем чтении.

Закон запрещает распространение в Грузии художественных и иных произведений, содержание которых направлено на "пропаганду однополых семейных или интимных отношений". Также будут запрещены собрания, на которых распространяется подобная информация, и ее включение в программу любых образовательных учреждений.

Помимо этого, власти запретили "любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека". В документах граждане Грузии и проживающие в стране иностранцы смогут указывать один из двух гендеров (мужской или женский), причем он должен "соответствовать генетическим данным".

Также законопроект предусматривает запрет на усыновление детей для лиц, не состоящих в браке и/или не определяющих свою ориентацию как гетеросексуальную.

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