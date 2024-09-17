Парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который, в частности, вводит в стране запрет на "ЛГБТ-пропаганду", трансгендерный переход и усыновление детей однополыми парами. Об этом сообщает издание Publika.

Внесение изменений в грузинское законодательство поддержали 84 из 150 депутатов. Оппозиционные парламентарии не присутствовали на заседании в рамках бойкота.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о планах запретить в стране "пропаганду" ЛГБТ и трансгендерного перехода весной. "Мы должны принципиально защищать семейные ценности и наши будущие поколения от непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды", — прокомментировал инициативу глава парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в случае принятия этого закона в Грузии запретят распространение художественных и иных произведений, содержание которых направлено на "пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или не гетеросексуальным лицом, а также медицинского вмешательства, связанного со сменой пола". Также власти планировали запретить собрания, на которых распространяется эта информация, и ее включение в программу любых образовательных учреждений.

Одновременно правящая партия предлагала запретить "любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека". В документах граждане Грузии и проживающие в стране иностранцы смогут указывать один из двух гендеров (мужской или женский), причем он должен "соответствовать генетическим данным".

Также законопроект предусматривает запрет на усыновление детей для лиц, не состоящих в браке и/или не определяющих свою ориентацию как гетеросексуальную. Аналогичные нормы планировалось распространить и на попечительство над несовершеннолетним.

В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы. Согласно опросам разных социологических служб, правящую партию в ходе голосования готовы поддержать от 30% до 60% избирателей.

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