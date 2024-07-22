Как минимум двоих грузинских добровольцев, участвовавших в войне в Украине на стороне ВСУ и вернувшихся в родную страну, вызвали на допрос "по делу о терроризме и государственном перевороте". Об этом пишет Paper Kartuli.

Издание обратило внимание на пост, который 20 июля опубликовал в Facebook грузинский доброволец Надим Хмаладзе. Известно также, что на допрос вызвали добровольца Лашу Чигладзе.

Подробности расследования, в том числе статус Хмаладзе и Чигладзе в рамках уголовного производства, неизвестны. По сообщениям грузинских СМИ, Служба государственной безопасности засекретила материалы дела.

"Мне сказали, что год назад было начато расследование по поводу государственного переворота. У них были какие-то вопросы по этому поводу, спрашивали, когда я уехал, когда вернулся из Украины, были какие-то общие вопросы", — рассказал Чигладзе грузинскому телеканалу Mtavari. Его уже допросили, допрос Хмаладзе состоится "в ближайшие дни".

Командир воюющего на стороне ВСУ Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили рассказал изданию The Insider, что грузинские власти объявили в розыск около 300 человек из его подразделения. Мамулашвили подчеркнул, что не знаком с Хмаладзе и Чигладзе, которые, по его предположению, воевали в составе других подразделений.

"Я предсказывал такое развитие событий после того, как Россия начала объявлять нас (бойцов легиона — прим. ред.) в розыск. Это делалось для того, чтобы у грузинского правительства были основания нас арестовывать. Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают синхронно. Многим из наших ребят, которые возвращались в Грузию, грузинские спецслужбы посоветовали уехать. Им говорили: "Здесь очень много русских, мы уже не сможем вас защитить, просим вас уехать". Я не исключаю, что кого-то из добровольцев могут выдать России. Но только после осенних выборов", — заявил Мамулашвили.

В июне российские власти признали Грузинский национальный легион "террористической организацией", многие его бойцы объявлены в РФ в розыск или заочно приговорены.

Осенью 2023 года Служба государственной безопасности Грузии заявила, что раскрыла заговор с целью совершения государственного переворота в стране. В числе подозреваемых ведомство называло бойцов Грузинского национального легиона.

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