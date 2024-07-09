Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, а европейская финансовая поддержка, выделяемая на развитие страны, частично заморожена. С таким заявлением, пишет "Эхо Кавказа", выступил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", — сказал дипломат на конференции в Тбилиси.

По словам Герчинского, ЕС также заморозит 30 млн евро, ранее выделенные на поддержку Грузии в сфере обороны. "И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", — подчеркнул посол ЕС в Тбилиси.

При этом дипломат выразил надежду, что в будущем процесс интеграции будет возобновлен и Грузия станет членом Евросоюза.

В мае парламент Грузии несмотря на массовые протесты одобрил принятие закона об "иноагентах". Это решение раскритиковали европейские лидеры, в том числе предупредив, что оно может стать "серьезным" препятствием" на пути евроинтеграции Грузии.

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