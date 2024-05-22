Несколько государств Евросоюза, в том числе Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция, призывают других членов блока приостановить действие безвизового режима с Грузией, если власти страны окончательно примут закон об "иноагентах". Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали собеседники издания, представители ряда стран ЕС планируют поднять вопрос о введении "различных мер давления на правительство Грузии" на встрече министров иностранных дел Евросоюза на следующей неделе. Среди таких мер — не только отмена безвизового режима для граждан Грузии, но и заморозка доступа к фондам Евросоюза.

Говоривший с FT на условиях анонимности европейский дипломат отметил, что некоторые европейские государства с обеспокоенностью относятся к планам приостановить действие безвизового режима с Грузией, поскольку "десятки тысяч грузин, одетых в флаги ЕС, в последние недели выходят на улицы в знак протеста против закона". "Нужно быть осторожным, чтобы не нацелиться не на тех людей", — заявил собеседник журналистов.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" 14 мая. Он обязывает СМИ и некоммерческие организации, получающие более 20% доходов из-за рубежа, под угрозой крупных штрафов маркировать собственные материалы специальными пометками. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правящей партии "Грузинская мечта", наложила на законопроект вето, но депутаты, скорее всего, смогут его преодолеть.

Рассмотрение законопроекта в парламенте проходило на фоне ежедневных акций протеста, в которых участвовали тысячи жителей Грузии. Митинги и демонстрации продолжились в том числе после одобрения инициативы в окончательном третьем чтении.

Накануне Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон об "иноагентах" и призвала парламент Грузии отказаться от его принятия. "Его фундаментальные недостатки повлекут за собой значительные негативные последствия для свободы собраний и выражения мнений, права на частную жизнь, права на участие в общественных процессах, а также для запрета дискриминации", — говорится в отчете комиссии.

Безвизовый режим между Грузией и государствами Шенгенской зоны действует с апреля 2017 года. В 2023 году страна получила официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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