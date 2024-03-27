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Нижняя палата парламента Таиланда поддержала принятие законопроекта о юридическом признании однополых браков, пишет "Русская служба Би-би-си". Законопроект еще должен получить одобрение таиландского Сената и короля, но ожидается, что он пройдет и эти стадии, и к концу года Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, признающей однополые союзы.

"Это начало равенства. Это не универсальное лекарство от всех проблем, но это первый шаг к равноправию, — сказал депутат Данупхорн Пуннаканта, представляет в палате законопроект. — Этот закон хочет вернуть эти права данной группе людей, а не подарить им какие-то права".

За принятие закона проголосовали 400 депутатов из 415 присутствовавших.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та находятся без сознания.

Также однополые супруги смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин "родители" вместо "отцы и матери".

Борьба за признание однополых браков в Таиланде продолжалась не один год. Хотя общество в массе своей поддерживало инициативу — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за легализацию высказывались 96,6% респондентов, — правительство страны долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков. Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание.

В декабре нижняя палата проголосовала сразу за четыре законопроекта об однополых браков — один исходил от правительства, еще три внесли оппозиционные партии. Позже эти законопроекты были объединены в один, который сегодня и был одобрен нижней палатой парламента.

"Да, я слежу за парламентскими дебатами и держу кулачки, — рассказал Пхисит Сирихирунчаи, 35-летний полицейский-гей. — Я рад и воодушевлен, что это все-таки произойдет. Я подхожу все ближе и ближе к реализации моей мечты". Пхисит живет вместе со своим партнером пять лет; они планируют заключить брак в день, когда закон вступит в силу.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТ+. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (при этом многие страны не признают Тайвань в качестве суверенного государства).

В Индии и в Японии в последние месяцы вопрос о законности однополых союзов рассматривался в судах. Верховный суд Индии в феврале постановил, что этот вопрос относится к компетенции правительства, которое пока лишь обещало создать комиссию для изучения вопроса о расширении прав однополых партнеров. В Японии окружной суд постановил, что запрет на однополые браки неконституционен, но его решение еще не окончательное.

Сингапур в 2022 году отменил закон об уголовной ответственности за однополый секс, но одновременно изменил конституцию таким образом, чтобы исключить возможность оспаривания в судах определения брака как союза мужчины и женщины.

Даже в Таиланде, где очень заметно транс-сообщество, парламент пока не принял закон, позволяющий менять гендерные маркеры в документах.

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