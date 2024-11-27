Резонанс в соцсети Х вызвало сообщение Rīgas satiksme о том, что со 2 декабря будет изменено расписание транспорта на нескольких маршрутах. Изменения коснутся самого длинного 1-го трамвайного маршрута и, например, 25-го троллейбуса, популярного у студентов и жителей Ильгюциемса. Портал Delfi выяснял, в чем причина нововведений.

При этом некоторые рижане решением недовольны, отмечая в социальной сети, что 1-й трамвай при нынешней частоте движения в выходные дни уже достаточно переполнен. К тому же, все чаще он появляется в старом двухвагонном формате, который вмещает меньше пассажиров. А 25-й троллейбус, который возит студентов в Рижский университет имени Страдыня, пользуется спросом и после 9 часов.