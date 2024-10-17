В последние годы Rīgas satiksme купила как новые электробусы, так и низкопольные трамваи, но в то же время вместе с новыми транспортными средствами пассажиров перевозят и экземпляры, которым несколько десятков лет. Некоторым трамваям уже более 50 лет, а некоторым автобусам - 20 лет, заявила в выпуске передачи Spried ar Delfi на Delfi TV председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
"Да, у нас в целом недостаточное количество. Мы это прекрасно знаем. Но нельзя думать о покупке новых трамваев, пока не будет адаптирована инфраструктура. Их просто будет некуда деть", - заявила глава Rīgas satiksme. Она также выразила надежду, что до конца года вопрос использования низкопольных трамваев на части 5-й трамвайной линии будет решен, однако пассажирам нужно считаться с тем, что в этом случае низкопольных трамваев на других линиях будет меньше, так как их использование будет равномерно распределено по всем маршрутам.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv