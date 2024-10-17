В последние годы Rīgas satiksme купила как новые электробусы, так и низкопольные трамваи, но в то же время вместе с новыми транспортными средствами пассажиров перевозят и экземпляры, которым несколько десятков лет. Некоторым трамваям уже более 50 лет, а некоторым автобусам - 20 лет, заявила в выпуске передачи Spried ar Delfi на Delfi TV председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

"Да, у нас в целом недостаточное количество. Мы это прекрасно знаем. Но нельзя думать о покупке новых трамваев, пока не будет адаптирована инфраструктура. Их просто будет некуда деть", - заявила глава Rīgas satiksme. Она также выразила надежду, что до конца года вопрос использования низкопольных трамваев на части 5-й трамвайной линии будет решен, однако пассажирам нужно считаться с тем, что в этом случае низкопольных трамваев на других линиях будет меньше, так как их использование будет равномерно распределено по всем маршрутам.