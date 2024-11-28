Муниципалитет Резекне попросил жителей города ответить, как они относятся к переименованию улиц Андрея Упиша, Лермонтова, Космонауту и Маскавас. "Хотя раздача листовок - не самый лучший способ, но можно и так", - оценил опрос руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш. Он сравнивает его с "маленьким референдумом" и называет "нормальным опросом".
Однако общество не согласно с выбранным самоуправлением способом опроса и потребовало прекратить его. По мнению организации, нужно было позволить высказать свое мнение более широкой общественности, а не только жителям указанных улиц. Самоуправление возражения проигнорировало. Подсчитав представленные листовки, муниципалитет сообщил, что большинство жителей указанных улиц не хотят перемен.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv