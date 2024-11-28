Муниципалитет Резекне попросил жителей города ответить, как они относятся к переименованию улиц Андрея Упиша, Лермонтова, Космонауту и Маскавас. "Хотя раздача листовок - не самый лучший способ, но можно и так", - оценил опрос руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш. Он сравнивает его с "маленьким референдумом" и называет "нормальным опросом".

Однако общество не согласно с выбранным самоуправлением способом опроса и потребовало прекратить его. По мнению организации, нужно было позволить высказать свое мнение более широкой общественности, а не только жителям указанных улиц. Самоуправление возражения проигнорировало. Подсчитав представленные листовки, муниципалитет сообщил, что большинство жителей указанных улиц не хотят перемен.

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