В среду, 4 декабря, в 19 часов в Риге пройдет пикет в поддержку грузинского народа, сообщил агентству LETA организатор мероприятия, депутат Кекавской краевой думы Андрис Витолс ("Новая консервативная партия").

Он подчеркнул, что пикет не связан с политическими организациями. В нем могут принять участие до 100 человек.

Комментируя проведение пикета в социальной сети X, Витолс написал, что на плакатах он бы писал, что Грузия принадлежит Европе, а не России. Плакаты должны быть подготовлены участниками митинга.

Es liktu par to, ka Gruzija ir piederīga Eiropai, nevis krievijai — Andris Vītols andrisvitols.bsky.social (@vitols_andris) December 2, 2024

Пикет планируется провести напротив здания посольства Грузии, которое расположено на бульваре Райня 3.

В столичном самоуправлении агентству LETA подтвердили, что в муниципалитете зарегистрирован пикет, целью которого является "выражение поддержки грузинскому обществу в борьбе с фальсификацией результатов последних выборов и интеграции Грузии в Европейский союз".

Пикет заявлен в соответствии с установленным законом порядком.

В муниципалитете напоминают, что согласно закону "О собраниях, шествиях и пикетах" организаторам не нужно получать разрешение самоуправления. Муниципалитет, как это определено законом, может принять решение о запрете шествия, пикета или собрания, если будет установлено, что его проведение поставит под угрозу права других людей, демократическую государственную систему, общественную безопасность, благосостояние или мораль или будет способствовать запрещенной законом деятельности, в том числе популяризации нацистской и коммунистической идеологии, военной пропаганды, военой агрессии, пропаганды ненависти и нетерпимости, а упомянутые угрозы нельзя будет предотвратить.

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