Министерство иностранных дел опубликовало в соцсети Twitter напоминание аккредитованным в Латвии иностранным дипломатам, что государственный язык нашей страны - латышский. В "твите" не упоминается о том, что посольство США в Латвии открыло канал в Telegram на русском языке, а посол этой страны Кристофер Робинсон говорит в видеоролике также по-русски. Этот факт в среду, 4 ноября, "взорвал" соцсети в Латвии.
"Как уже заявлялось ранее, Министерство иностранных дел подчеркивает, что государственный (официальный) язык Латвии -латышский язык. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. Министерство уже указало, что желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка", - говорится в "твите" МИД.
В среду, 4 ноября, пресс-аташе посольства США в Латвии Джули Меллин подтвердила порталу Delfi, что диппредставительство действительно ведет канал в Telegram на русском языке.
"Основным языком [канала] будет русский, но иногда мы также будем публиковать посты на латышском или английском", — отметила она.
Меллин пояснила, что таким образом посольство США хочет выстроить коммуникацию именно с русскоязычной частью общества в Латвии.
"Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных, в том числе в Латвии. Мы используем наш канал в Telegram, чтобы расширить охват этой группы жителей и служить надежным источником достоверной информации на русском языке о политике и деятельности США", - подчеркнула представитель посольства США.