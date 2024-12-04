Министерство иностранных дел опубликовало в соцсети Twitter напоминание аккредитованным в Латвии иностранным дипломатам, что государственный язык нашей страны - латышский. В "твите" не упоминается о том, что посольство США в Латвии открыло канал в Telegram на русском языке, а посол этой страны Кристофер Робинсон говорит в видеоролике также по-русски. Этот факт в среду, 4 ноября, "взорвал" соцсети в Латвии.

"Как уже заявлялось ранее, Министерство иностранных дел подчеркивает, что государственный (официальный) язык Латвии -латышский язык. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. Министерство уже указало, что желательно, чтобы иностранные дипломаты в общении с латвийским обществом отдавали предпочтение использованию государственного языка", - говорится в "твите" МИД.

Kā jau pausts iepriekš, Ārlietu ministrija uzsver, ka Latvijas valsts (oficiālā) valoda ir latviešu valoda. Par to ir informēti visi Latvijā akreditētie ārvalstu diplomāti. Ministrija jau ir norādījusi, ka ir vēlams, ka ārvalstu diplomāti saziņā ar Latvijas sabiedrību priekšroku… — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 4, 2024

В среду, 4 ноября, пресс-аташе посольства США в Латвии Джули Меллин подтвердила порталу Delfi, что диппредставительство действительно ведет канал в Telegram на русском языке.

"Основным языком [канала] будет русский, но иногда мы также будем публиковать посты на латышском или английском", — отметила она.

Меллин пояснила, что таким образом посольство США хочет выстроить коммуникацию именно с русскоязычной частью общества в Латвии.

"Telegram стал одной из самых популярных платформ среди русскоязычных, в том числе в Латвии. Мы используем наш канал в Telegram, чтобы расширить охват этой группы жителей и служить надежным источником достоверной информации на русском языке о политике и деятельности США", - подчеркнула представитель посольства США.

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