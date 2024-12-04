Сейм обсуждает госбюджет-2025 и налоговую реформу - вероятно, на дебаты и принятие решение уйдет не один день. Служба госбезопасности просит наказать гражданина Эстонии и РФ, который по заданию российских спецслужб осквернил мемориал в Джуксте. В мире - неспокойно: в Грузии неделю продолжаются протесты, в Южной Корее было введено и отменено военное положение, оппозиция призывает к импичменту президента. А в Латвии посол США Кристофер Робинсон заговорил по-русски. Американское дипломатическое представительство завело Телеграм-канал на русском языке, обращаясь к самому крупному нацменьшинству Латвии. Об этом подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Посольство США в Латвии запустило телеграм-канал на русском языке. Первый пост в канале - видеообращение на русском языке посла США в Латвии Кристофера Робинсона, в котором он дружелюбно рассказывает о том, как ему нравится Латвия. Канал уделяет повышенное внимание Латгалии - граничащему с Россией и Беларусью региону с самым пестрым этническим составом населения. Посольство США не скрывает - оно хочет выстроить коммуникацию именно с русскоязычным населением.

Инициатива посольства взорвала соцсети.

В среде латышских национал-радикалов - возмущение: как страна-главный союзник может коммуницировать по-русски, если Россия вторглась в Украину, а государственный язык Латвии - латышский?

В русскоязычной среде - противоположные точки зрения. Есть те, кто радуются: союзник якобы дает понять, что отмена всего русского - это путь к усугублению межэтнического раскола общества, что создает риски внутренней и внешней безопасности. Но и есть и те, кто по-русски пишут: мол, США почти посягнули на суверенитет Латвии, сделав грубый намек местной политической элите.

Почему это важно?

Не секрет, что положение русскоязычного меньшинства в Латвии существует в контексте геополитической ситуации.

"Спасибо Путину за это", - устоявшийся слоган, который объясняет традиционное ужесточение политики Латвии по отношению к своему русскоязычному меньшинству в ответ на растущие угрозы со стороны России. Военное вторжение РФ в Украину сделало русскоязычное меньшинство Латвии заложником ситуации, поставило перед ним вопрос: вы свои или "пятая колонна"? Было спешно принято решение о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, граждан РФ обязали сдавать экзамен по госязыку для ВНЖ, был снесен памятник в Парке Победы и другие советские мемориалы, русский язык изгоняется из публичного пространства.

"Смягчение" политики в отношении русскоязычного меньшинства обычно происходит, напротив, под мягким давлением союзников. В 1998 году в Латвии были открыты "окна натурализации", открывшие доступ к гражданству для неграждан, проживающих в стране хотя бы пять лет. В нынешних реалиях в это трудно поверить, но в свое время союзники приветствовали отмену языковых требований, выдвигаемых в Латвии к кандидатам в депутаты.

Что дальше?

Ужесточение языковой политики, постоянная апелляция к периоду советской оккупации как первопричине всех бед, политика дерусификации - это очевидный мейнстрим времен президента Эгила Левитса. Со сменой хозяина Рижского замка произошла некоторая смена риторики в сторону инклюзивности. Национальное объединение оказалось в оппозиции - вскоре после избрания президентом Эдгара Ринкевича.

Тем не менее идеология Нацобъединения продолжает доминировать. Политическая элита страны, включая влиятельное премьерское "Новое Единство", чувствительна к героям Twitter - в том числе, к идеологу кампании дерусификации Лиане Ланге - и опасается стать объектом ее критики. Приближаются выборы в самоуправления, в том числе в Риге и Латгалии, а вице-мэр столицы от Нацобъдинения Эдвардс Ратниекс добился сноса памятника Барклаю де Толли и борется с рекламой Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. При этом около трети населения Риги - русскоязычные. В повестке дня остается вопрос о том, разрешат ли общественным масс-медиа вещать на русском языке в 2026 году.

То, что вещать на русском через популярный у русскоязычных мессенджер Телеграм начало посольство США, наверняка будет замечено политической элитой Латвии. Будет ли это воспринято как некий сигнал к необходимости что-то менять? И можно ли вообще расценивать инициативу посольства как такой сигнал? Ответы на эти вопросы даст только время, а также развитие ситуации вокруг войны России в Украине после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

Что еще произошло?

Сейм повысил автомобильный налог на 10% с января 2025 года. Ожидается, что в госбюджет за год придет дополнительно более 11 млн евро.

Для латвийцев, живущих за рубежом, ограничат оплачиваемые государством медицинские услуги. Минздрав так хочет снизить нагрузку на врачей и помочь тем, кто нуждается в помощи и живет в Латвии.

Сейм сохранил сниженный - 12% - НДС на свежие фрукты, ягоды и овощи. Оппозиционные партии при этом предлагали снизить НДС до 5%, но их предложение отклонили.

СГБ предлагает наказать гражданина России и Эстонии за осквернение мемориала. Он облил краской осквернил памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона".

Что еще почитать?

Вышел документальный фильм о строительстве Rail Baltica, которое непонятно когда закончится. А мы его пересказываем .

С 2025 года изменятся налоги и минимальные зарплаты. Показываем . как изменятся ваши доходы и расходы.

Еще можно успеть отправить письмо Деду Морозу. Объясняем , как это сделать.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !