Современная Rail Baltica – наследница дооккупационной паневропейской железнодорожной ветки Nord Express, которая соединяла Париж с Санкт-Петербургом, а после первой мировой шла только до Риги. Причем Латвия своими силами восстановила движение всего за полтора года. Почему теперь все так дорого и долго? На выяснение этого режиссер документального фильма Nord Express Карлис Лесиньш потратил почти семь лет. Расследование превратилось в детектив. И вот, что ему удалось выяснить.

"…недалеко от Балтийского моря теперь много мелких государств — Эстония, Латвия, Литва. Их с двух сторон теснят Польша и Россия. Границы государств не совпадают с границами расселения народов. В двух соседних деревнях могут говорить на разных языках. И в довершении всего — евреи, которые живут повсюду, но представляют собой обособленную нацию. Прибавьте к этому коммунистов, стычки на границах и армии сверхнационалистов.

Люди питаются шишками хвойных лесов. Бедняки — еще беднее, чем где бы то ни было, они умирают от голода и холода. Интеллигенты: одни борются за немецкую культуру, другие — за славянскую, третьи — за собственный угол и сохранение древних языков. Там есть крестьяне, похожие на лапландцев и калмыков, а есть белокурые бестии..."

Так ситуацию 100-летней давности в Балтийском регионе описывает комиссар Мегрэ, первый детективный роман про которого французский писатель Жорж Сименон назвал "Петерис латыш" (Pietr-le-Letton). Сюжет начинается в вагоне поезда Nord Express, где нашли труп одного из братьев-близнецов: в детстве они были разлучены, один воспитан латышом, другой (в Пскове) — русским…

Как объяснил продюсер фильма Nord Express Гинтс Грубе, в 2017 году съемки начинались с ностальгического представления, что уже через год будет открыта первая станция Rail Baltica – так же бстро, как это было сто лет назад.

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