Уже в сентябре прозвучала информация о планах прокладки железнодорожной колеи шириной 1520 мм от Рижского центрального вокзала до Рижского аэропорта, чтобы еще до завершения первого этапа Rail Baltica запустить на этом участке поезда ViVi. Однако для реализации этой идеи есть практические препятствия - терминал Rail Baltica в аэропорту не предназначен для железнодорожной колеи "советской" ширины, сообщаил эксперт в передаче Spried ar Delfi.

"Насколько мне известно, в гигантском терминале, который мы построили в аэропорту, (..) не хватает 8 сантиметров. Слишком мало (места) на бетонном перроне - нельзя уложить рельсы шириной 1435 мм с рельсами шириной 1520 мм. (..) Получается, что мы только один рельс можем пустить туда из-за этого ограничения", - сообщил Кулбергс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !