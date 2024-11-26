Кабинет министров, начав рассматривать сценарий первого этапа реализации в Латвии проекта Rail Baltica в Латвии, поддержал создание трансграничного сообщения от границы с Литвой до Эстонии - то есть, строительство основной трассы. Также правительство поддержало и план завершения строительства станций Rail Baltica в Рижском аэропорту и Центральном железнодорожном вокзале. Аэропорт и вокзал планируется соединить с основной трассой уже на первом этапе - через существующую станцию "Иманта". Соединение будет обеспечено рельсами старой колеи, при этом необходимо максимально экономить расходы. Будут ли на это деньги - пока неясно.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что в рамках проекта Rail Baltica необходимо определить приоритеты для начала строительных работ, а также прекратить потенциальные траты на мероприятия, которые пока не планируются к реализации в Латвии.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") отметил, что финансирование является самым большим вызовом для Rail Baltica. В связи с этим Министерство сообщения предлагает сценарий первого этапа с максимально сокращенными расходами и продолжает работу над дополнительными мерами экономии.

Сегодня правительству не удалось утвердить сценарий первого этапа реализации Rail Baltica: в следующий вторник Кабинет министров вернется к этому вопросу.

Соединение "старой" колеей

Бришкенс заявил, что в рамках доступного финансирования необходимо обеспечить функционирующее железнодорожное сообщение, добавив, что во вторник, 26 ноября, важно хотя бы частично рассмотреть предложенный Министерством сообщения проект протокольного решения.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Малнаце представила в правительстве проект протокольного решения, который предусматривает строительство трансграничной основной трассы Rail Baltica как однопутной железной дороги от границы с Литвой до Эстонии. Она уточнила, что сейчас доступно финансирование для участка от границы Латвии и Литвы до Мисы протяженностью около 40 километров. Дальнейшее продвижение планируется на север в соответствии с доступными средствами, а также с привлечением альтернативных финансовых инструментов.

В рамках первого этапа Министерство сообщения предлагает завершить строительство пассажирской станции Rail Baltica в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала Риги, а также создать соединение между станциями аэропорта Риги и Иманты, чтобы обе станции могли обслуживать пассажирские поезда с колеей 1520 мм. Эта та железнодорожная - так называемая "российская" - колея, по котором поезда курсируют в Латвии сейчас. Колея Rail Baltica - "европейская" - уже: 1435мм.

Малнаце подчеркнула, что для завершения обеих станций, сопутствующей инфраструктуры и строительства четырехкилометрового участка от аэропорта до Иманты требуется около 500 миллионов евро. "Мы нашли финансирование из структурных фондов Европейского Союза, которое позволит реализовать эту задумку", — добавила Малнаце.

Силиня не уверена, что соединение с Ригой будет

На заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что нужно исключить любые затраты и строительные работы, которые не связаны с ясно определенными проектами. "Сейчас мы планируем только изучить, возможно ли построить Rail Baltica в Риге на первом этапе и за какие средства," — заявила Силиня, добавив, что расходы на станции необходимо уменьшить, исключив из проекта элементы, которые ведут к удорожанию.

Также Силиня отметила, что следует дождаться решения Европейской комиссии, поскольку в госбюджете такие средства не предусмотрены. Европейская комиссия также будет оценивать обоснованность затрат на проект. "Мы бы этого хотели, но не можем сейчас утверждать, что Rail Baltica прорвется через Ригу," — подчеркнула премьер-министр.

Премьер добавила, что реализация проекта велаcь по принципу: "где есть деньги, там строим," — но это не обеспечивает функциональности какой-либо части проекта.

Каспар Бришкенс заявил, что коалиция согласна в том, что станции нельзя оставлять недостроенными. Чтобы станция в аэропорту Риги не осталась "изолированным островом," необходимо создать соединение между Имантой и аэропортом, интегрируя обе станции в существующую инфраструктуру.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) на заседании правительства указал, что для завершения строительства станций следует перераспределить средства структурных фондов ЕС. "Однако эти деньги мы забираем из других источников," — отметил Валайнис, подчеркнув, что важно быть уверенным в разумности таких инвестиций.

На заседании разгорелась острая дискуссия между Силиней и Бришкенсом) по поводу идеи параллельно с созданием трансграничного соединения рассмотреть технико-экономическое обоснование для соединений Рижский центральный вокзал — Упеслеяс и Рижский аэропорт — Миса.

Премьер заявила, что пока неизвестно, будет ли на первом этапе проекта Rail Baltica создано соединение с какой-либо международной станцией. Планируется провести исследование, чтобы определить, какой участок — Рижский центральный вокзал–Упеслеяс или Рижский аэропорт–Миса — наиболее выгоден для Латвии. "Лично я пока не хочу принимать никаких решений, потому что хочу понять, сколько стоит такое исследование. Мне нужно знать, куда мы в первую очередь будем вкладывать деньги и где будем прокладывать рельсы," — подчеркнула глава Кабмина.

Силиня накинулась на Бришкенса: "Мы топчемся на месте, именно потому, что ты постоянно утверждаешь, что Ригу нужно строить на первом этапе. Денег на это нет! Ты сам не принес решения! Это утопия — говорить о том, что когда-нибудь Рига будет построена с использованием публично-частного партнерства (PPP), если нам понадобится PPP, чтобы хотя бы соединить основную трассу с какой-то первой функциональной точкой, чтобы соединить Ригу с Vivi [поездами]! Мы откровенны и честны!" — заявила премьер.

"Тогда не говорите, что Министерство сообщения принесет недостающие миллиарды, у нас нет таких возможностей", — ответил Бришкенс.

Силиня отметила, что Министерство сообщения приносит правительству нереалистичные планы. "Тогда принесите нам и деньги! Так было всегда — приносят нереалистичный план, а деньги требуют у Министерства финансов или премьер-министра. Я тоже скажу: если хотите, чтобы боролись за финансирование, принесите мне реалистичный план. Этот план нереалистичен, если Рига будет когда-то, не знаю когда", — сказала премьер.

Силиня заявила, что если ей придется выбирать между функциональным соединением или просто обеспечением движения поездов до Риги, она сделает это. Будет найдено дополнительное финансирование, и будет создадут соединение с Ригой, с Vivi. "И наши люди из регионов смогут поехать как на поезде до аэропорта и Риги, так и на Rail Baltica", — сказала премьер.

В то же время премьер подчеркнула, что правительство не будет тратить деньги дважды на соединение с Ригой.

В представленном Министерством сообщения проекте протокольного решения Кабинета министров говорится, что планируется провести технико-экономическое исследование для участков Упеслеяс — Рижский центральный вокзал и Миса — Рижский аэропорт, чтобы оценить возможности создания рельсового соединения европейской (узкой) ширины с одной из международных станций Риги на первом этапе.

Силиня хотела узнать, сколько стоит такое исследование и какими ресурсами оно может быть выполнено. "Я сейчас не хочу ничего поддерживать, потому что для этого нет финансирования", — сказала она.

Премьер подытожила, что необходимо максимально сократить дополнительные расходы и сосредоточиться на создании максимально функциональной линии. "На данный момент мы можем договориться только о главных приоритетах, чтобы обеспечить функциональное соединение," — добавила Силиня.

Что предлагается в сценарии?

Сейчас правительство изучает подготовленный Министерством сообщения сценарий первого этапа реализации проекта Rail Baltica в Латвии.

Согласно информации, опубликованной на портале проектов правовых актов (TAP), во вторник, 26 ноября, Министерство сообщения представило на рассмотрение Кабинета министров проект протокольного решения для достижения концептуального согласия по сценарию первого этапа, определения приоритетных задач и вовлечения других министерств в реализацию проекта Rail Baltica.

Премьер-министр отметила, что проект протокольного решения будет доработан, так как, по ее мнению, правительство пока не может принимать решения по "мелким задачам" из-за отсутствия финансового обеспечения.

Как уже сообщалось, свои возражения к сценарию реализации первого этапа проекта Rail Baltica подали Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство умного администрирования и регионального развития и Министерство финансов.

Проект протокольного решения Кабинета предусматривает концептуальную поддержку сценария первого этапа Rail Baltica в Латвии. Приоритетным считается создание трансграничного соединения Rail Baltica в виде одной железнодорожной линии от границы с Литвой до Эстонии. До завершения первого этапа проекта планируется соединить обе международные станции Риги через существующую железнодорожную инфраструктуру.

Изначально сценарий Министерства сообщения предлагает включить в первый этап реализации проекта Rail Baltica следующие работы:

Построить одноколейный железнодорожный путь от границы Литвы до Эстонии, начав строительные работы от границы Литвы в Мисе и согласно доступному финансированию.

Завершить начатые строительные работы на обеих станциях в Риге - в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала. Для этого перераспределить доступные сфере сообщения средств Механизма восстановления и устойчивости и Фонда Когезии.

Построить новую железнодорожную линию от станции "Иманта" в Рижский аэропорт. Это позволит еще до укладки колеи европейской ширины соединить обе пассажирских станции широкой (не европейской) колеей и интегрировать Рижский аэропорт в существующую сеть железных дорог.

Построить минимум четыре региональных станции (Салацгрива, Скултес муйжа, Саласпислс/Даугавкрасты-1), пункты инфраструктурного обслуживания в Иецаве и Скулте, центр руководство движением и боковой путь к грузовому терминалу в Саласпилсе.

Создать соединение колеи европейской ширины с одной или двумя международными станциями Риги. Выбор будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений (Упеслеяс-Рижский Центральный вокзал или Миса-Рижский аэропорт) более выгодно с экономической, технической и финансовой точки зрения. Для реализации этого потребуется привлечь альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство (финансирование из фондов ЕС в первую очередь должно быть направлено на финансирование мероприятий, упомянутых в предыдущих пунктах).

Уже известно, что стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии может составить около 5 млрд евро, что все же почти на 1,5 млрд меньше, чем предполагалось ранее.

Общие затраты на проект в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведенном в 2017 году, было оценено, что проект в целом обойдется в 5,8 миллиарда евро.

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