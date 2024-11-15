Правительство не примет окончательное решение о сценарии первого этапа Rail Baltica на следующей неделе, сообщил после заседания коалиционных партий министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). На согласования потребуются две недели. Кабинету министров еще необходимо окончательно достичь понимания того, какие части проекта финансируются из структурных фондов Европейского Союза, какие средства уже доступны и для каких частей будет привлекаться финансирование через частное партнерство.

Ранее Министерство финансов выдвинуло, напомним, не согласовало, выдвинув более 20 возражений, сценарий первого этапа Rail Baltica, подготовленный Министерством сообщения. Речь идет и о том, что Латвии не хватит европейского финансирования, чтобы реализовать этот сценарий, и придется брать в долг миллиард евро.

"Нет сомнений, что Rail Baltica должна соединять Эстонию и Литву," — отметил министр финансов, добавив, что внутри коалиции еще предстоит достичь общей позиции относительно того, как именно это реализовать.

По словам Ашераденса, сейчас уже нет существенных разногласий между министерства по проекту Rail Baltica нет.

"Скорее всего, этот доклад будет представлен правительству через две недели, до этого времени мы постараемся согласовать детали," — продолжил Ашераденс.

По словам главы Минфина, на следующей неделе премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") запланировала встречу с премьер-министрами других стран Балтии, на которой будет обсуждаться вопрос Rail Baltica.

Также Ашераденс указал, что начинаются обсуждения следующего периода планирования европейских фондов, поэтому важно, чтобы страны Балтии имели единую позицию по тому, как и что будет происходить, и совместно отстаивали свою позицию по вопросу финансирования.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) со своей стороны заявил, что предлагаемые решения постепенно приближаются к функциональному подходу и плану полного исполнения проекта в целях соединения всех трех стран Балтии.

Валайнис добавил, что коалиционные партии приближаются к компромиссу, но еще предстоит выполнить "довольно большой объем работы". "Необходимо определить четкое видение, как реализовать проект Rail Baltica", - сказал министр экономики.

"Мы приближаемся к общему пониманию," — отметил Валайнис.

Министр экономики подчеркнул, что необходимо окончательно достичь понимания того, какие части проекта финансируются из структурных фондов Европейского Союза, какие средства уже доступны и для каких частей будет привлекаться финансирование через частное партнерство.

"Это нужно ясно определить, чтобы не возникло разного понимания относительно того, что финансируем сейчас, а что планируем финансировать позже," — сказал Валайнис.

Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") пояснил, что сейчас уже доступны средства из различных европейских фондов, что позволяет, например, как минимум частично завершить строительство двух международных станций. Также доступное финансирование позволяет начать "строительные работы на южных участках".

Бришкенс отметил, что важным является финансирование, которое Латвия вместе с Литвой и Эстонией может добиться в предстоящих бюджетных переговорах Европейского Союза, что "даст возможность продолжить продвижение в северном направлении". Министр сообщения указал, что актуальным остается вопрос привлечения частного финансирования для отдельных элементов проекта.

Сметы пока не сходятся

В среду, 13 ноября, стало известно, что Министерство финансов не согласилось с предложенным Министерством сообщения сценарием реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, выдвинув более 20 возражений. Министерство финансов указало на ряд недочетов, но главное - из доклада неясно до конца из каких источников будет финансироваться реализация проекта. Также Минфин выразил удивление, что сумма затрат на возведение основной линии возросла с 4,302 миллиардов евро до 4,548 миллиардов евро. Сумма расходов на региональные станции, пункты обслуживания инфраструктуры, центры управления движением и подъездные пути - с 83 миллионов евро до 133 миллионов евро. Предыдущие суммы фигурируют в решении Кабинета министров от 11 июня этого года. Также Минфин отметил, что в докладе Минсообщения нет информации о том, будут ли и каковы ожидаемые экономические выгоды от использования созданной инфраструктуры и кто будет обеспечивать содержание и управление созданной инфраструктурой.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза на Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы строительства первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро для покрытия недостающей суммы, заявил, в свою очередь, в от же день советник премьер-министра по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис в программе Kas notiek Latvijā? на LTV.

Что предусматривает сценарий Министерства сообщения?

Сценарий Министерства сообщения предлагает включить в первый этап реализации проекта Rail Baltica следующие работы:

Построить одноколейный железнодорожный путь от границы Литвы до Эстонии, начав строительные работы от границы Литвы в Мисе и согласно доступному финансированию.

Завершить начатые строительные работы на обеих станциях в Риге - в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала. Для этого перераспределить доступные сфере сообщения средств Механизма восстановления и устойчивости и Фонда Когезии.

Построить новую железнодорожную линию от станции "Иманта" в Рижский аэропорт. Это позволит еще до укладки колеи европейской ширины соединить обе пассажирских станции широкой (не европейской) колеей и интегрировать Рижский аэропорт в существующую сеть железных дорог.

Построить минимум четыре региональных станции (Салацгрива, Скултес муйжа, Саласпислс/Даугавкрасты-1), пункты инфраструктурного обслуживания в Иецаве и Скулте, центр руководство движением и боковой путь к грузовому терминалу в Саласпилсе.

Создать соединение колеи европейской ширины с одной или двумя международными станциями Риги. Выбор будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений (Упеслеяс-Рижский Центральный вокзал или Миса-Рижский аэропорт) более выгодно с экономической, технической и финансовой точки зрения. Для реализации этого потребуется привлечь альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство (финансирование из фондов ЕС в первую очередь должно быть направлено на финансирование мероприятий, упомянутых в предыдущих пунктах).

Впрочем, уже известно, что стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии может составить около 5 млрд евро, почти на 1,5 млрд меньше, чем предполагалось ранее. Сэкономить планируется за счет шумовых стен и соединений с автодорогами, а также отказавшись от соединения от Мисы до Рижского аэропорта, о котором говорится в пятом пункте сценария Министерства сообщения.

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