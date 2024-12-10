Некоторые жители Латвии, которые используют электронный адрес Latvija.gov.lv, обнаружили, что они больше не получают предупреждение по электронной почте о каждом полученном сообщении. Это привело к неприятным последствиям. Например, не оплаченные вовремя штрафы уже переданы судебным исполнителям. Многие узнали о неприятной новости только вечером в понедельник, 9 декабря, после начатой в социальной сети X дискуссии.

Гунтарс Индриксонс поделился своим опытом в соцсети X. Он написал, что его предприятие ликвидировали, а средства с его счета были переведены государству, "поскольку система для коммуникации с государством не отправила сообщение о том, что госучреждение хочет со мной связаться". Речь в публикации идет об электронном адресе.

Mīlu savu valsti, taču šī būs tā reize, kad teikšu, ka tas var notikt tikai Latvijā.

Manu uzņēmumu likvidēja un kontā esošos līdzekļus pārskaitīja Valstij, jo valsts izveidotā sistēma saziņai ar Valsti man neatsūtīja paziņojumu par to, ka valsts iestāde grib ar mani sazināties.… — Guntars Indriksons (@guntars_i) December 9, 2024

Позже он нашел более старое объяснение ситуации на портале Latvija.gov.lv. В нем объясняется, что еще в марте пользователи портала должны были подтвердить свой адрес электронной почты для коммуникации с государством. Однако многие проигнорировали этот призыв и не получают предпреждающих электронных писем о том, что на э-адрес пришло новое сообщение.

Его история побудила других пользователей X поделиться своим опытом. У нескольких человек штрафы были переданы судебным исполнителям, а другие, как и Индриксонс, в понедельник вечером обнаружили, что и они получили неожиданные сообщения на свой э-адрес.

Es šitā arī dabūju ZTI samaksāt pie 30€... — Dāvis Vītols (@Davis_Vitols) December 9, 2024

Paldies! Atradu vienu grēku. Ar šo tvītu izglābi no piedzinējiem - palikušas pāris dienas.

Pārsūdzēšana jau nokavēta un pārbaudīt arī neko dgitāli nevar. CSDD lapā ar nekā nav. Absolute government service fuckup pic.twitter.com/FYkirLF1rP — Andris Lāriņš 🏃🏻‍♂️ (@ALarins) December 9, 2024

o, paldies, izrādās, ka man arī tur marinējies sodiņš par sab. transporta joslas izmantošanu. Patiesi jauks pārsteigums - CSDD esošie godam atnāk ātri un pārredzami, te man pašam bija jāuzmin un jāparedz. 🥰 — Viesturs Kančs (@ViestursKancs) December 9, 2024

Es arī esmu starp tiem, kam šis sviests trāpijās. Uz darbavietas info epastu atnāca vēstule no ZTI par piespiedu piedziņu. Cirks. — marcis miķelsons (@marcismikelsons) December 9, 2024

Jā, ar e-adreses notifikācijām ir mega problēma...



Pārsteidz, ka citreiz VID lēmumu sūta uz e-adresi nevis savā EDS sistēmā. Šādos gadījumos var tikai lamāties — Didzis Dejus (@didzisdejus) December 9, 2024

Šādi par ZTI procesu uzzināju tikai tad, kad nevarēju apmaksāt CSDD lapā vāģim tehnisko apskati :)) — Elīna Drēziņa (@ellja_) December 9, 2024

Tikko tiesu izpildītāji par braukšanu pa sab.transporta joslu iekasēja. 40euro pārvērtās par 120. Interesantākais ir tas, ka visu laiku paziņojumi no https://t.co/sUuItPrFV4 nāca un tad vienā brīdī pārstāja. Droši vien updeitu uzlika. Tad arī savajadzējās kodus pārvadīt. — autostarts.lv (@autostarts_lv) December 9, 2024

Arī saskāros. Drošvien liekot atjauninājumus papisa visus e-pastus, jo savādāk paziņojumus par apstiprināšanu varēja visiem izsūtīt. Un uzlikt info ka nav apstiprināts ieejot e adresē ar nevar VARAM atkal NEVAR — 666 .Tvitertrollis (@indarsoz) December 9, 2024

Haahaa un tieši tā es tiku pie x2 parādu piedzinēju lietām 🙈. Kas ir arī vēl interesanti, citi paziņojumi par pārkāpumiem nāk uz CSDD, bet citi uz e-adresi. — fjckls (@fjckls) December 10, 2024

Tā e-adrese ar visu https://t.co/Cc52zbsWom ir vnk kosmoss..

Man par csn pārkāpumu arī tur bija nākušas vēstules, zti apķīlāja kontu, tad tikai sāku rakt, kas par sūdiem.. — Janis (@Janchiks) December 9, 2024

Э-адрес или официальный электронный адрес - это персонализированный почтовый ящик на портале Latvija.gov.lv для единой и безопасной связи с государственными и муниципальными учреждениями. С 1 января 2023 года официальный э-адрес является обязательным для всех юридических лиц.

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