Некоторые жители Латвии, которые используют электронный адрес Latvija.gov.lv, обнаружили, что они больше не получают предупреждение по электронной почте о каждом полученном сообщении. Это привело к неприятным последствиям. Например, не оплаченные вовремя штрафы уже переданы судебным исполнителям. Многие узнали о неприятной новости только вечером в понедельник, 9 декабря, после начатой в социальной сети X дискуссии.
Гунтарс Индриксонс поделился своим опытом в соцсети X. Он написал, что его предприятие ликвидировали, а средства с его счета были переведены государству, "поскольку система для коммуникации с государством не отправила сообщение о том, что госучреждение хочет со мной связаться". Речь в публикации идет об электронном адресе.
Позже он нашел более старое объяснение ситуации на портале Latvija.gov.lv. В нем объясняется, что еще в марте пользователи портала должны были подтвердить свой адрес электронной почты для коммуникации с государством. Однако многие проигнорировали этот призыв и не получают предпреждающих электронных писем о том, что на э-адрес пришло новое сообщение.
Его история побудила других пользователей X поделиться своим опытом. У нескольких человек штрафы были переданы судебным исполнителям, а другие, как и Индриксонс, в понедельник вечером обнаружили, что и они получили неожиданные сообщения на свой э-адрес.
Э-адрес или официальный электронный адрес - это персонализированный почтовый ящик на портале Latvija.gov.lv для единой и безопасной связи с государственными и муниципальными учреждениями. С 1 января 2023 года официальный э-адрес является обязательным для всех юридических лиц.