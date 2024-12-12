В четверг, 12 декабря, Латвийская ассоциация производителей мясного скота провела флеш-акцию, возложив цветы возле здания Министерства земледелия.

"Этим шагом мы хотим выразить свое недовольство новым экспортным налогом, игнорированием отрасли и нежеланием учиться на опыте других стран, что делает латвийских животноводов неконкурентоспособными на европейском рынке. Призываем всех фермеров выразить солидарность с животноводами, поскольку, видя, какие решения принимает минстерство, возможно, это только начало. Мы не знаем, какая отрасль станет следующей", - отметил председатель правления Ассоциации производителей мясного скота Раймондс Яковицкис.

Производители мясного скота, а также другие представители сельскохозяйственной отрасли в четверг приняли участие во флеш-акции, чтобы выразить свое недовольство решением Минземледелия со следующего года ввести так называемую экспортную пошлину на крупный рогатый скот, которая будет контролироваться Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). В соответствии с планами Минземледелия и PVD в дальнейшем пошлина на каждое животное составит 5,30 евро вместо прежней почасовой ставки.

Минземледелия продвигает изменения в правилах Кабинета министров о порядке рассчета и внесения платежей за действия PVD по государственному надзору и контролю. В результате планиеруется удвоить платежи и ввести одну новую пошлину (экспортный налог) за выдачу экспортного сертификата, применяя ее к каждому животному.

Яковицкис отметил, что введение этого налога приведет к увеличению платежей в PVD до 40 раз в год.

Это не только значительно увеличит себестоимость одного животного для производителей мясного скота, но и повлияет на конкурентоспособность латвийских компаний, которые ежедневно экспортируют мясо. Если в соседних странах стоимость экспортного сертификата составляет от 23 до 70 евро, то для латвийских предпринимателей он будет стоить от 400 до 1 800 евро.

"Это беспрецедентный случай и негативный сигнал для всей предпринимательской отрасли, поскольку он четко демонстрирует, что, не проконсультировавшись с отраслью, не считаясь с ее аргументами, государственное учреждение во имя собственного "выживания" готово уничтожить предприятия", - сказал Яковицкис.

"Мы согласны с тем, что фактические затраты на сертификацию выросли и плата за сертификацию должна увеличиться. Поэтому мы считаем, что почасовая ставка инспектора PVD должна быть пропорционально увеличена, что позволит компенсировать затраты на сертификацию. Наше предложение заключается в том, чтобы определить минимальную ставку в два часа для расчета почасовой ставки инспектора. В случае если работа инспектора требует более двух часов, оплата производится за фактически отработанные часы. К сожалению, Минземледелия не разделяет нашу точку зрения, и соглашение не было достигнуто", - пояснил он.

Глава правления Ассоциации производителей мясного скота приглашает министра земледелия Армандса Краузе встретиться с представителями отрасли, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию и план действий. До сих пор такая встреча не состоялась.

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