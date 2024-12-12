В четверг, 12 декабря, парламентская комиссия по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, утвердила окончательный отчет.

Содержание отчета может быть обнародовано в пятницу, 13 декабря.

За утверждение документа проголосовали четыре депутата оппозиционных партий - глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), Артурс Бутанс (Нацобъединение), Амиль Салимов ("За стабильность") и Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Воздержались представители партий правительственной коалиции Скайдрите Абрама ("Прогрессивные"), Атис Лабуцис ("Новое Единство") и Гиртс Штекерхофс (Союз зеленых и крестьян).

Как сообщил Кулбергс, в пятницу комиссия подаст отчет президиуму Сейма, а после утверждения он будет опубликован на сайте парламента.

Кулбергс сообщил, что в окончательном варианте документа в соответствии с уровнем ответственности перечислены должностные лица: красным цветом выделены те, кто, по мнению большинства членов комиссии, допустил существенные ошибки, оранжевым - те, кто должен был соответствующим образом действовать, но не сделал этого, а желтым - те, кто не занял достаточно активную позицию при реализации проекта.

"Это не доска позора, мы не адвокаты и не полицейские. Это политическая оценка", - сказал председатель комиссии, добавив, что эти люди названы в документе, чтобы способствовать открытости.

Депутат Абрама призвала комиссию не перечислять имена конкретных чиновников, указав, что оценка была субъективной и существует риск причинения ущерба репутации.

В заявлении для СМИ "Прогрессивные", которых она представляет, указала, что использованный комиссией метод "нивелирует ценные выводы, которые сделаны относительно исторического хода проекта, допущенных ошибок и рекомендаций, чтобы избежать их повторения".

"Прогрессивные" подчеркивают, что поддерживают работу парламентской комиссии, но процесс, вплоть до его завершения, должен был основываться на доказательствах, а не на субъективных интерпретациях и необоснованном подходе.

Приглашенный комиссией прокурор Арминс Рейнис заявил, что действия предыдущих парламентских комиссий по расследованию, которые называли ответственных лиц, вызвали общественный резонанс. "Я считаю, что перечисление этих лиц не предусматривает юридической ответственности, но речь идет о политической ответственности, что и было целью комиссии", - отметил прокурор.

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