"Никто не понимает, почему в аэропорту "Рига" был запланирован "монстр" за более чем 300 миллионов евро, если достаточно было бы платформы с стеклянной крышей," — заявил в среду, 11 декабря, в программе Kas notiek Latvijā на LTV, посвященной проекту Rail Baltica, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Внести ясность в то, как завершится грандиозный железнодорожный проект Rail Baltica, на данный момент ни один государственный деятель не может.

Ашераденс также выразил скептицизм относительно того, что в ближайшем будущем в центре Риги вообще появится новый железнодорожный мост через Даугаву, и признал, что у Латвии нет возможности занимать средства для финансирования проекта Rail Baltica — государственные обязательства слишком велики.

Как уже сообщалось, во вторник, 10 декабря, правительство договорилось, что Министерство сообщения совместно с Министерством финансов до июля следующего года представит информацию о финансировании, необходимом для реализации проекта Rail Baltica, чтобы установить пределы затрат, на которые государство готово реализовать этот проект.

Также до ноября следующего года будет оцениваться, какую из международных станций — центральную станцию Риги или аэропорт "Рига" — подключить к основной трассе Rail Baltica.

Как отметил Ашерденс на заседании, первоначальная стоимость проекта оценивалась в девять миллиардов евро, теперь она снижена до шести миллиардов евро, однако все равно неизвестно, сколько точно этот проект будет стоить.

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