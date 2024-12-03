Для железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии нужно установить максимальный потолок цены, заявила во вторник, 3 декабря, на заседании парламентской следственной комиссии премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

"Сейчас главная проблема — это финансирование. Министерство сообщения разрабатывает концепции и предполагает, что Министерство финансов будет их финансировать, но это не так! Мое желание — установить максимальные потолки для проекта", — сказала Силиня.

Соединение с Ригой - старой колеей

Премьер отметила, что соединение основной трассы с Ригой важно, поэтому уже на первом этапе реализации Rail Baltica планируется соединить обе рижские станции - Центральный железнодорожный вокзал и Рижский аэропорт с помощью поездов Škoda Vagonka на существующей железнодорожной инфраструктуре. Планируется, что от рижской станции "Иманта" и до аэропорта будет проложена старая, так называемая "российская" колея шириной 1520 миллиметров, по которой курсируют поезда в Латвии сейчас. Таким образом аэропорт будет соединен с железнодорожной веткой Юрмальского направления, которая тянется до Центрального вокзала. От Центрального вокзала по старой колее можно будет добраться по ветке Огрского направления до станции "Саласпилс", где будет находиться одна из ключевых станций Rail Baltica "Даугавкрасты-Саласпилс". Напомним, что железнодорожная колея Rail Baltica - европейского стандарта, то есть уже: 1435 миллиметров.

Когда Рига будет связана с Rail Baltica колеей европейского стандарта - и соответственно, высокоскоростными поездами - вопрос открытый. По мнению Силини, думать об этом нужно тогда, когда станет ясной, какой будет загрузка таких поездов. "Это можно будет определить только тогда, когда по этой линии начнут ездить поезда", — добавила Силиня.

Глава Кабинета министров подчеркнула, что необходимо максимально сократить все расходы и "отрезать хвосты" там, где известно, что ничего не построим. Одновременно премьер-министр добавила, что важна интеграция с существующей железной дорогой при использовании имеющихся ресурсов.

Сгущаются ли тучи над Бришкенсом?

Отвечая на вопрос, как она оценивает работу министра сообщения, Силиня признала, что Каспару Бришкену ("Прогрессивные") нужно выполнить те задачи, которые были поставлены. Премье добавила, что выполнение министерских обязанностей будет оцениваться исходя из решений правительства. "Как я уже говорила ранее — я очень тщательно оцениваю его работу", — отметила Силиня.

Также Силиня несколько раз подчеркнула, что ждет от Министерства сообщения разработки ясной модели управления проектом Rail Baltica.

"С самого начала не было единого механизма управления, каждый показывал пальцем, кто что делает. Начав работу в должности премьер-министра, еще в октябре прошлого года я поручила Министерству сообщения разработать новую модель управления проектом Rail Baltica", — сказала Силиня.

Она положительно оценила то, что сейчас за проект Rail Baltica в Министерстве сообщения отвечает заместитель госсекретаря этого ведомства Кристина Малнача. В то же время премьер-министр признала, что один человек не может быть ответственным за весь проект, но все же был сделан первый ясный шаг.

"Также в этом правительстве мы создали тематический комитет Кабинета министров, где мы решили, что задачи будут также на межминистерском уровне", — отметила премьер-министр.

Силиня выразила надежду, что на следующей неделе правительство продолжит рассматривать отчет по первому этапу реализации Rail Baltica, также планируется дать задания другим министерствам. Однако, премьер подчеркнула, что вопросы транспорта и железных дорог - все же в компетенции Министерства соообщения.

"Мы ожидаем от министра сообщения новую модель управления, проект которой сейчас передан на общественное обсуждение. Одновременно мы работаем с перераспределением средств из фондов Европейского союза, чтобы существующая железнодорожная инфраструктура была интегрирована в этот проект", — отметила Силиня.

Еврокомиссия еще не дала Латвии добро на перераспределение средств

Эвика Силиня сообщила, что Европейская Комиссия еще не приняла окончательное решение по перераспределению средств на проект.

Советник премьера по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис добавил, что на даннном этапе Еврокомиссия согласовала задания для консультантов Jasper, которые, надеется латвийская сторона, дадут свое заключение до последнего заседания правительства этого года. "Пока нет убедительного обоснования, например, по обоснованию затрат, Еврокомиссия не примет окончательное решение", — добавил Далдерис.

Силиня подчеркнула, что она не возглавляет тематический комитет Кабинета министров по проекту Rail Baltica, но непосредственно работает с Еврокомиссии и с премьер-министрами стран Балтии. Также премьер направила письма совместному предприятию стран Балтии RB Rail и компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), затребовав информацию о том, как снизить затраты и предоставить необходимые данные в Еврокомиссию для успешного перераспределения фондов.

Глава правительства сказала, что хотела бы, чтобы у каждого министерства была более четкая зона ответственности в проекте Rail Baltica, поэтому этот вопрос будет рассмотрен и на следующем заседании правительства.

Отвечая на вопрос, может ли Латвии отказаться от этого проекта, Силиня сказала, что страны Балтии не готовы отступить от Rail Baltica, страны Скандинавии и Польша ожидают его реализации.

"На уровне Кабинета министров мы еще не приняли решение о дополнительном национальном финансировании проекта. Пока не будет ясна модель управления и исключены все возможные удорожания, я не готова принимать решение о выделении дополнительных средств. Нужно выполнить работы, которые уже стоят", — отметила премьер-министр.

Силиня резюмировала, что необходимо дождаться нового законопроекта о модели управления, в рамках которого Министерство сообщения будет главным исполнителем проекта, однако большую роль также должны сыграть и другие министерства.

Кабмин пока принял концептуальное решение

Как уже сообщалось, правительство 26 ноября концептуально поддержало приоритетные задачи первого этапа реализации проекта Rail Baltica в Латвии.

Кабинет министоров концептуально поддержало следующие приоритетные задачи — развитие создания трансграничного железнодорожного соединения Rail Baltica шириной 1435 мм от границы Литвы и Латвии до границы Латвии и Эстонии поэтапно, в зависимости от привлечения финансирования и соответствующего планирования строительства пути.

Кроме того, правительство концептуально поддержало завершение строительных работ на пассажирской станции Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Центрального железнодорожного вокзала Риги в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.

Дополнительно Министерство сообщения продолжит работу по упрощению технических решений проекта Rail Baltica и снижению общих расходов проекта, включая административные расходы.

Также сообщается, что в соответствии с отчетом о ситуации по проекту Rail Baltica, подготовленным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линии Rail Baltica.

Согласно последней информации от RB Rail, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиардов евро, из которых 5,5 миллиардов евро — в Латвии. Однако существует потенциал для экономии до 400 миллионов евро за счет оптимизации технических решений, а также возможны другие методы экономии.

Общие расходы на весь проект в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, могут составить 23,8 миллиардов евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году оценивалась общая стоимость проекта в 5,8 миллиардов евро.

Проект Rail Baltica предполагает создание железнодорожной линии с европейской шириной колеи от Таллина до границы Литвы и Польши в целях соединения стран Балтии с другими странами Европы. В странах Балтии планируется строительство новой железнодорожной линии европейского стандарта длиной 870 километров с максимальной скоростью поездов 240 километров в час.

13 июня этого года Сейм, по предложению 34 депутатов, принял решение создать парламентскую комиссию для расследования ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica. Установлено, что комиссия будет работать шесть месяцев.

Что предлагается в сценарии?

Сейчас правительство изучает подготовленный Министерством сообщения сценарий первого этапа реализации проекта Rail Baltica в Латвии.

Согласно информации, опубликованной на портале проектов правовых актов (TAP), во вторник, 26 ноября, Министерство сообщения представило на рассмотрение Кабинета министров проект протокольного решения для достижения концептуального согласия по сценарию первого этапа, определения приоритетных задач и вовлечения других министерств в реализацию проекта Rail Baltica.

Премьер-министр отметила, что проект протокольного решения будет доработан, так как, по ее мнению, правительство пока не может принимать решения по "мелким задачам" из-за отсутствия финансового обеспечения.

Как уже сообщалось, свои возражения к сценарию реализации первого этапа проекта Rail Baltica подали Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство умного администрирования и регионального развития и Министерство финансов.

Проект протокольного решения Кабинета предусматривает концептуальную поддержку сценария первого этапа Rail Baltica в Латвии. Приоритетным считается создание трансграничного соединения Rail Baltica в виде одной железнодорожной линии от границы с Литвой до Эстонии. До завершения первого этапа проекта планируется соединить обе международные станции Риги через существующую железнодорожную инфраструктуру.

Изначально сценарий Министерства сообщения предлагает включить в первый этап реализации проекта Rail Baltica следующие работы:

Построить одноколейный железнодорожный путь от границы Литвы до Эстонии, начав строительные работы от границы Литвы в Мисе и согласно доступному финансированию.

Завершить начатые строительные работы на обеих станциях в Риге - в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала. Для этого перераспределить доступные сфере сообщения средств Механизма восстановления и устойчивости и Фонда Когезии.

Построить новую железнодорожную линию от станции "Иманта" в Рижский аэропорт. Это позволит еще до укладки колеи европейской ширины соединить обе пассажирских станции широкой (не европейской) колеей и интегрировать Рижский аэропорт в существующую сеть железных дорог.

Построить минимум четыре региональных станции (Салацгрива, Скултес муйжа, Саласпислс/Даугавкрасты-1), пункты инфраструктурного обслуживания в Иецаве и Скулте, центр руководство движением и боковой путь к грузовому терминалу в Саласпилсе.

Создать соединение колеи европейской ширины с одной или двумя международными станциями Риги. Выбор будет основан на отдельном технико-экономическом обосновании, которое определит, какое из двух соединений (Упеслеяс-Рижский Центральный вокзал или Миса-Рижский аэропорт) более выгодно с экономической, технической и финансовой точки зрения. Для реализации этого потребуется привлечь альтернативные финансовые решения, такие как государственно-частное партнерство (финансирование из фондов ЕС в первую очередь должно быть направлено на финансирование мероприятий, упомянутых в предыдущих пунктах).

Уже известно, что стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в Латвии может составить около 5 млрд евро, что все же почти на 1,5 млрд меньше, чем предполагалось ранее.

Общие затраты на проект в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведенном в 2017 году, было оценено, что проект в целом обойдется в 5,8 миллиарда евро.

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