Министерство сообщения во вторник, 10 декабря, предложит правительству договориться о подключении одной из международных станций – Рижского центрального вокзала или аэропорта "Рига" (RIX) – к трассе Rail Baltica. Министерство предлагает развивать одно из этих направлений, привлекая частное финансирование.
Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") выступил за включение Риги в первую очередь проекта, но премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что, хотя все хотят, чтобы Rail Baltica проходила через Ригу, у государства сейчас и в ближайшее время на это нет средств. Министры договорились продолжить обсуждение проекта на заседании правительства 10 декабря.
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