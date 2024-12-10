Министерство сообщения во вторник, 10 декабря, предложит правительству договориться о подключении одной из международных станций – Рижского центрального вокзала или аэропорта "Рига" (RIX) – к трассе Rail Baltica . Министерство предлагает развивать одно из этих направлений, привлекая частное финансирование.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") выступил за включение Риги в первую очередь проекта, но премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что, хотя все хотят, чтобы Rail Baltica проходила через Ригу, у государства сейчас и в ближайшее время на это нет средств. Министры договорились продолжить обсуждение проекта на заседании правительства 10 декабря.