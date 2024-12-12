В четверг, 12 декабря, парламент Швеции одобрил предложение о присоединении к многонациональной бригаде НАТО в Латвии одного механизированного пехотного батальона, в котором будет служить до 600 солдат, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии.

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") заявил, что присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии внесет значительный вклад в безопасность региона Балтийского моря и коллективную оборону союзников по НАТО.

"Увеличение численности солдат стран-союзников на нашей территории дает четкий сигнал России, что НАТО готова защищать каждую страну-члена с первого сантиметра границы", - подчеркнул Спрудс.

Планируется, что шведские солдаты прибудут на Адажскую военную базу уже в начале следующего года. Это будет первый случай с момента вступления в НАТО 7 марта 2024 года, когда Швеция разместит своих военных в другом государстве-члене альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") отметила, что Латвия высоко ценит решение шведского парламента. "Мы поддерживаем друг друга и вместе мы сильнее", - подчеркнула министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Швеция объявила о своем намерении присоединиться к многонациональной бригаде НАТО в Латвии и разместить на территории Латвии боевой батальон. Сейчас многонациональная бригада в Латвии объединяет силы из 13 стран-членов НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

На Мадридском саммите НАТО в 2022 году министры обороны Канады и Латвии подписали совместную декларацию об укреплении обороны восточного фланга НАТО. В 2023 году была опубликован совместный план трехфазного подхода - подготовки, строительства и фазы стабильности, - кульминацией которого станет официальное создание бригады в июле 2024 года, что позволит повысить уровень существующей боевой группы НАТО до уровня бригады и существенно увеличить присутствие НАТО в Латвии.

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