Для снижения смертности от онкологических заболеваний в Латвии будут внедрены новые программы скрининга рака и платформы для оценки результатов лечения и опыта пациентов, сообщили представители Министерства здравоохранения на презентации нового плана лечения онкологических заболеваний на 2025-2027 годы.

План содержит пять основных направлений деятельности - профилактика рака, популяризация программ скрининга и ранней диагностики, разработка и внедрение платформ оценки опыта и результатов лечения на основе отзывов пациентов, персонализированные методы лечения, педиатрическая онкологическая помощь и улучшение обработки статистических данных об онкологических заболеваниях.

В области детской онкологии будут разработаны клинические схемы определения тревожных симптомов, а в лечении взрослых расширены динамический мониторинг и персонализированная терапия. Также будет рассмотрена возможность расширения "зеленого коридора", предоставив право врачам частных медицинских учреждений направлять в "зеленый коридор" пациентов с подозрением на онкологию.

Как подчеркнул министр здравоохранения Хосам Абу Мери, новый план оказания онкологической помощи также предусматривает более активное привлечение к профилактике семейных врачей, чтобы они напоминали пациентам о необходимости раннего скрининга рака.

"Профилактика, доступность семейных врачей и дигитализация, включая создание регистра онкологических заболеваний, необходимы для обеспечения эффективного лечения и планирования финансирования. Все вместе это создаст прочный фундамент для улучшения лечения и повышения выживаемости", - подчеркнул министр.

План предусматривает введение нескольких пилотных проектов по скринингу рака желудка и легких, чтобы оценить целесообразность новых программ ранней диагностики.

Минздрав подчеркивает, что в настоящее время диагноз злокачественной опухоли имеют почти 90 000 жителей Латвии, и рак остается второй самой частой причиной смерти в стране. Заболеваемость злокачественными опухолями среди детей значительно ниже, чем среди взрослого населения - в 2022 году онкологические заболевания были диагностированы у 74 детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Проект плана будет передан на общественное обсуждение, а затем внесен на рассмотрение в правительство.

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