Приостановлена деятельность группы депутатов Сейма по сотрудничеству с парламентом Грузии, сообщается на сайте латвийского парламента.

Ранее руководитель группы Айва Виксна ("Объединенный список") заявила, что работа группы может быть приостановлена, учитывая развитие событий в Грузии. Виксна подчеркнула, что уже тогда не было сотрудничество между латвийской и грузинской парламентскими группами.

В ответ на события в Грузии большая часть депутатов парламента вышли из группы еще до того, как ее работа была приостановлена.

Ранее сообщалось, что Грузию охватили протесты после того, как правящая партия страны "Грузинская мечта" объявила о своей победе на выборах 26 октября.

Так как обе стороны отвергают возможность компромисса, не видно однозначного выхода из кризиса.

Ожидается, что напряженность обострится еще больше в субботу, 14 декабря, когда правящей партии предстоит выбрать лояльного человека на замену прозападно настроенному президенту Саломе Зарубишвили.

Президент Грузии сообщила, что новоизбранный парламент и правительство страны нелегитимны, и пообещала, что не покинет свой пост до тех пор, пока не будут организованы новые парламентские выборы.

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