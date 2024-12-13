Люди, понесшие материальные убытки из-за неподтвержденного э-мейла на Latvija.gov.lv, получат компенсации, пообещала министр смарт-управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"), сообщил портал LSM.lv.

Берзиня в пятницу, 13 декабря, встретилась с директором Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йореном Лиопсом, чтобы выслушать предварительную оценку служебной проверки, проведенной в связи с проблемой, возникшей из-за уведомлений в системе e-адресов.

Берзиня призывает пострадавших обратиться в VDAA с заявлениями, чтобы установить факты и определить размер необходимой компенсации.

На данный момент получено 10 заявлений.

В свою очередь, объяснения от ответственных лиц ожидаются до 16 декабря. Берзиня указала, что ответственные лица уже установлены.

"Ответственные лица установлены, и у них запрошены объяснения. Лица, чьи права нарушены, сейчас обращаются в различные учреждения с заявлениями. Мы призываем смело обращаться в Государственное агентство цифрового развития, которое проведет первоначальную оценку этих заявлений и затем передаст их по компетенции, чтобы установить факты и определить размер необходимой компенсации," — заявила министр.

Напомним, что весной 2024 года Государственное агентство цифрового развития (VDDA) выступило с призывом ко всем жителям Латвии подтвердить свой адрес электронной почты на Latvija.gov.lv. Это нужно было сделать для того, чтобы актуальность данных: за 18 лет работы в базе Latvija.gov.lv накопилось множество адресов, в том числе уже неактивных.

Весной VDDA через несколько каналов коммуникации призывала всех жителей страны подтвердить адреса связи с государством. При этом агентство утверждает, что такие уведомления - дополнительная функция портала и не является обязательной или необходимой для всех пользователей.

Уже после того, как в соцсетях появилось множество сообщений, что люди не получали уведомления и поэтому оказались должны государству, VDDA признало, что граждане "могли пропустить приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить его по техническим причинам". Кроме того, электронные письма могли попадать в папку со спамом или не доходить до получателя по другой технической причине. При этом агентство заявило, что человек, у которого есть электронный адрес, должен понимать, что вся коммуникация с государством идет через портал Latvija.gov.lv. Государство не должно проверять, получает ли человек соответствующие сообщения.

После такого заявления на агентство с критикой обрушился президент страны Эдгар Ринкевич, призвавший изыскать способ компенсировать людям убытки.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !