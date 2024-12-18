Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) доволен достижением равного отношения к учителям, но осадок оставили конфликты и разногласия с отраслевым министерством, заявила председатель LIZDA Инга Ванага.

С 1 января 2025 года всем педагогам, включая преподавателей вузов, будет повышена самая низкая зарплата на 2,6%, решило правительство на внеочередном заседании.

Рост на 2,6% на 5,9 процентных пункта меньше, чем изначально предполагал график повышения заработной платы педагогов. Согласно графику, с января минимальная ставка оплаты труда педагогов должна была вырасти до 10,35 евро за час работы.

Меньший рост ставки оплаты труда связан с тем, что в государственном бюджете на 2025 год дополнительно предусмотрено 30 миллионов евро для повышения заработной платы педагогов. Хотя министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") первоначально их направить на введение новой модели финансирования "Программа в школе", после возражений LIZDA было решено направить их на зарплаты учителей.

Справедливое отношение к педагогам не должно достигаться путем конфликтов, считает Ванага, также ссылаясь на первоначальную путаницу с повышением зарплаты преподавателей вузов.

Ранее LIZDA подтвердил, что согласится на меньшее повышение зарплаты педагогов, если будет ясность в отношении дальнейшего выполнения графика зарплат.

Для того, чтобы избежать споров с политиками по поводу выполнения графика зарплат, профсоюз призвал внести в закон положение о том, что на педагогов, как и на работников государственных и муниципальных учреждений, распространяется принцип базовой месячной зарплаты. Это означало бы, что зарплаты учителей будут увеличиваться в соответствии с ростом зарплат в публичном секторе.

В начале октября ответственные учреждения концептуально договорились рассмотреть предложение профсоюза, но дальнейшие переговоры застопорились, поскольку началась работа над бюджетом на 2025 год. По словам Ванаги, к переговорам планируется вернуться в январе.

Профсоюз будет удовлетворен, если удастся добиться предложенных изменений в расчете зарплат педагогов, в то же время LIZDA "готов к изменению позиции министерства".

Утвержденный правительством весной прошлого года график был одним из требований забастовки учителей.

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